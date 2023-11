Cina cerca autosufficienza nella transizione energetica/ Ha fame di metalli: suo già il 45% del rame mondiale

Non è una novità la pressante rincorsa della Cina nel volersi affermare potenza mondiale sotto tutti i punti di vista. E anche sul fronte della transizione energetica non è da meno. Pechino punta infatti a raggiungere la completa autosufficienza nel ricorso alle energie rinnovabili. E ne è prova il fatto che sta cercando di accaparrarsi quanti più metalli possibili utili alla realizzazione di impianti ad energia pulita.

Come riporta Il Sole 24 ore “la fame cinese di materie prime è pantagruelica”, tanto che Pechino inizia a fare incetta soprattutto di rame, ma dietro l’angolo c’è già il litio, poi il cobalto e il nichel. Sul metallo rosso ha già raggiunto quota 45% a livello globale, e conta di arricchirsi anche di tutte le altre materie prime fondamentali per la transizione energetica, che oggi ci sono e che in futuro potrebbero scarseggiare. Per non farsi dunque trovare impreparata ha deciso di giocare d’anticipo, con ampio stacco rispetto agli altri paesi.

IL RAME SARÀ IL PRODOTTO APRIPISTA NELLA TRANSIZIONE ENERGETICA

Perchè la Cina si è buttata così a capofitto sul rame? Al di là dei suoi molteplici utilizzi noti da secoli, per il metallo rosso si sono aperti nuovi scenari proprio grazie alla spinta verso le energie rinnovabili. Il suo utilizzo è infatti fondamentale nell’eolico, nel solare, nella rete elettrica e nelle batterie. Insieme al nichel, è uno dei materiali necessari per la trasformazione nei settori dell’energia e dei trasporti e le prospettive della domanda sono decisamente promettenti.

Proprio per la grandissima utilità che ha oggi il rame si stima che in Cina la domanda cresca di un ulteriore 5% quest’anno. Non a caso Goldman Sachs, una delle più grandi banche d’affari del mondo, dal canto suo, ha indicato il rame come una delle principali materie prime da scegliere per il prossimo anno in un “robusto contesto di domanda verde”. Pechino, tra l’altro, ha allungato il raggio di azione su mezzo mondo, in primis sulle miniere anche di rame dei Paesi dell’America Latina sui quali ha un grande ascendente .

