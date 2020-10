“Cina consente uso di squame di pangolino in medicina”/ E’ vietato per rischio Covid

Le squame di pangolino vengono ancora usate in Cina per la medicina tradizionale. A rivelarlo è un rapporto dell’Environmental Investigation Agency (EIA), riportato dal Guardian. Ci sono piattaforme di e-commerce come eBay e Taobao che continuano a pubblicizzare prodotti a base di pangolino, così come fanno pure le principali aziende farmaceutiche sui loro siti web. Dunque, nonostante le promesse di impedirne il commercio a causa del rischio Covid, continua la vendita e l’uso delle squame di pangolino, un mammifero di cui da tempo molte associazioni chiedono la tutela. È infatti uno degli animali più trafficati illegalmente nel mondo. Nel rapporto si spiega, quindi, che 221 aziende sono state autorizzate a vendere 64 prodotti che contengono queste squame, sfruttando molteplici lacune normative che permettono appunto di aggirare le regole. “La Cina ha preso delle mezze misure, non è andata fino in fondo nel divieto di usare le squame di pangolino nella medicina”, l’accusa di Chris Hamley, attivista EIA, a Pechino.

“CINA CONSENTE USO DI SQUAME DI PANGOLINO IN MEDICINA”

“Visto il commercio illegale massiccio e la debole regolamentazione interna, è molto probabile che le aziende farmaceutiche usino forme illegali”, ha proseguito Chris Hamley, attivista dell’Environmental Investigation Agency (EIA), che ha realizzato il rapporto. Ogni anno circa 200mila pangolini vengono uccisi in Asia per la carne e le loro squame vengono usate nella medicina tradizionale in Cina per curare una serie di disturbi, come artrite e cancro. Queste le stime. C’è poi l’ultimo rapporto mondiale sui crimini contro la fauna selvatica dell’Ufficio delle Nazioni Unite secondo cui il 71% dei sequestri di pangolino erano destinati alla Cina. Ma anche il Vietnam è un altro mercato importante per quanto riguarda questo mammifero. Secondo il rapporto, le scorte nazionali cinese sono “avvolte nel segreto e sembrano non esaurirsi mai”. Inoltre, pare che il sistema di assicurazione medica cinese stia rimborsando gli utenti per i rimedi tradizionali che contengono squame di pangolino, e questo ha minato il progetto di ridurne il commercio illegale.



