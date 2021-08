Cina contro i fanclub online/ “Influenzano la salute mentale dei bimbi”

La Cina ha deciso di vietare le classifiche delle varie celebrità di modo da “ripulire” le community online dei vari fan. A mettere in moto la scure è stata la Cyberspace Administration of China, che ha appunto posto il divieto di pubblicare online le varie liste e le classifiche delle celebrità. L’operazione è scattata lo scorso mese di giugno ed è durata due mesi, al termine quale si è deciso di appunto dare vita ad una serie di “tagli” nella cultura dei fanclub, che in Cina sono conosciuti come fan quan. Ma perchè, vi starete chiedendo voi, semplicemente perchè secondo le autorità cinesi queste community online influenzerebbero negativamente la salute mentale dei bambini.

Stando alle nuove linee guida della Cina tutte le liste che classificano le star cinesi devono essere rimosse, mentre saranno concesse le classifiche di film, canzoni e serie televisive, ma basta che il tutto avvenga con un enfasi ridotta in merito ai likes e ai commenti, dando invece maggior risalto ad altri aspetti come la valutazione professionale, e l’orientamento al lavoro. Per effettuare questo deciso colpo di spugna il governo di Pechino ha presentato un elenco di dieci punti “per correggere il caos nelle comunità dei fan”, compresi ordini per responsabilizzare in maniera più rigorosa i manager delle celebrità, nonché le agenzie che gestiscono le pagine dei fan e le raccolte fondi spesso utilizzando i bambini.

LA CINA RIPULISCE LE COMMUNITY DI FANCLUB: NEL MIRINO ANCHE ALCUNI PERSONAGGI DELLO SPETTACOLO

Stando alla commissione cinese spesso e volentieri i più piccoli sono stati indotti a contribuire appunto a raccolte fondo per le celebrità, ed inoltre, troppo a lungo online si sarebbero visti abusi verbali e molestie, oltre ad incoraggiare ostentazione della ricchezza e stravaganza.

Nel mirino anche i bot, software che permettono di ottenere in automatico like e fan, che avrebbero in qualche modo manipolato l’opinione pubblica. Nel giro di vite sono finite infine anche alcune celebrità molto note in Cina come l’attrice Zheng Shuang, multata di ben 46 milioni di dollari per evasione fiscale e bandita da ogni programma televisiva. Stessa sorta è toccata a Zhao Wei, altra celebre attrice della Cina, anche se il suo ban non è ben chiaro.

