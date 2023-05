Cina e India all’Onu riconoscono le colpe della Russia/ “Responsabilità nella guerra”

Cina e India prendono posizione contro la Russia. All’Assemblea generale dell’Onu, i due Paesi votano una risoluzione che parla esplicitamente di “aggressione” di Mosca all’Ucraina. I due Paesi, neutrali da inizio guerra, per la prima volta riconoscono in un documento ufficiale la colpa di Vladimir Putin. La risoluzione è stata votata da 122 Paesi: si sono schierati contro Russia, Bielorussia, Corea del Nord, Siria e Nicaragua. Il documento non è incentrato sulle guerra ma su “una più stretta cooperazione tra Onu e Consiglio d’Europa”.

Cina, giovani riscoprono la spiritualità/ 50% delle visite ai templi sono millennials

Nella premessa si parla della “difficoltà senza precedenti che l’Europa deve attualmente affrontare in seguito all’aggressione della Federazione russa contro l’Ucraina, e contro la Georgia in precedenza”. Il voto di India e Cina non sarebbe un cambio di rotta nel loro rapporto con la Russia, ma un’ammissione certamente sì. Per l’Alto Rappresentante per la politica estera Ue Josep Borrell è una buona notizia. Infatti, “La risoluzione qualifica chiaramente la guerra contro l’Ucraina come aggressione da parte della Federazione Russa“, spiega su Twitter.

Scarcerato dissidente cinese scomparso da 3 anni/ "Documentò inizio pandemia a Wuhan"

Il voto prima della telefonata Xi Jinping-Zelensky

Come si legge sul sito dell’Onu, il voto risale allo scorso 26 aprile, il giorno prima della telefonata tra il leader cinese Xi Jinping e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Il presidente cinese ha riconosciuto il “principio di sovranità e integrità territoriale” come “pilastro” dei rapporti fra Cina e Ucraina, aprendo uno spiraglio per una mediazione. Al Messaggero, Marta Dassù, direttrice di Aspenia, spiega: “Va detto che la risoluzione non condanna l’aggressione, ma riconosce che ha creato “sfide senza precedenti”. Un messaggio però c’è. La Cina non vuole pregiudicare i rapporti con l’Europa, il suo principale mercato. Ha tratto i benefici possibili dalla guerra, adesso vuole limitare i danni”.

Mega dirigibile cinese avvistato in una base nel deserto/ Cnn, "Sottomarino dei cieli"