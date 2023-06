Cina e Stati Uniti, lotta sottomarina per Internet/ 1,4 milioni di chilometri di cavi in fibra

Nel 2018, China Mobile ha accettato di lavorare con i giganti tecnologici statunitensi Amazon e Meta per posizionare un cavo in fibra ottica che collega la California a Singapore, Malesia e Hong Kong. Due anni dopo, però, i piani furono abbandonati dopo l’inizio delle manovre a Washington. Nel 2021, allora, Meta e Amazon hanno presentato una nuova domanda alla Federal Communications Commission per un sistema ridimensionato, senza investimenti cinesi, senza collegamenti con Hong Kong e con un nuovo nome, Cap-1.

La domanda per Cap-1 è stata però ritirata del tutto, anche se la maggior parte dei 12.000 km di cavo era già stata costruita. Per gli Stati Uniti, il coinvolgimento della Cina è un problema di sicurezza. “Ci sono centinaia di milioni di dollari affondati nel Pacifico”, spiega una persona coinvolta nel progetto fallito. Meta e China Mobile non hanno risposto alle richieste di commento e anche Amazon ha rifiutato di commentare. La “guerra fredda” sotto gli oceani si sta sviluppando con 1,4 milioni di chilometri di cavi in fibra rivestiti in metallo che accelerano il traffico Internet in tutto il mondo. La Cina vuole integrarsi nel progetto e ha iniziato a farsi strada nel mercato globale.

La Cina investe nei cavi sottomarini

Negli ultimi anni, le tensioni tra Stati Uniti e Cina sono aumentate e a Washington sono aumentati i timori sui rischi di spionaggio. Così il governo Usa ha cercato di smantellare una rete intrecciata di cavi Internet sviluppata attraverso la collaborazione internazionale nel corso di decenni. Come spiega il Financial Times, il fornitore cinese HMN Tech ha fornito o è pronto a fornire le apparecchiature solo per il 10% di tutti i cavi globali esistenti e pianificati. Le navi di proprietà cinese svolgono ancora lavori di riparazione sulle linee in fibra di proprietà degli Stati Uniti e le aziende cinesi costruiscono e installano anche cavi internazionali per la Cina e le nazioni alleate.

Diversi Paesi, tra cui Cina, Pakistan, Arabia Saudita e Russia, hanno espresso apertamente le loro ambizioni di creare un Internet più centralizzato su cui i loro governi abbiano un maggiore controllo. Secondo TeleGeography, ci sono più di 500 cavi sottomarini attivi e pianificati che insieme trasportano il 99% dei dati intercontinentali. Nel 2015, il governo cinese ha annunciato un'iniziativa strategica nell'investimento in comunicazione, sorveglianza e commercio elettronico dei paesi in via di sviluppo in cambio di influenza diplomatica. "La Cina è in grado di guidare progetti in alcuni paesi asiatici, africani e latinoamericani, principalmente perché le società di telecomunicazioni di proprietà statale possono combattere bene le guerre dei prezzi", ha spiegato una persona che lavora per il governo cinese al Financial Times.











