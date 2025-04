Anche se per ora sembra essere stata scongiurata la guerra tariffaria tra il mondo intero e gli USA, l’UE sembra essere intenzionata a tirare dritto sui nuovi rapporti commerciali con la Cina avviati dalla presidente della Commissione Ursula von der Leyen subito dopo l’annuncio dei dazi da parte di Donald Trump con le trattative mai interrotte e che recentemente hanno coinvolto il Commissario europeo per il commercio e la sicurezza economica Maros Sefcovic e il Ministro del commercio della Cina Wang Wentao: a rivelarlo è stato il quotidiano Reuters che avrebbe ottenuto le prove di una recente telefonata tra i due paesi.

Facendo un passo indietro, è utile ricordare che dopo l’annuncio dei dazi da parte di Trump la prima ad aver avanzato l’ipotesi di riaprire i canali comunicativi e commerciali con la Cina era stata – appunto – Ursula von der Leyen che già un paio di giorni fa aveva organizzato un incontro telefonico con il primo ministro cinese Li Qiang: in quell’occasione la presidente parlò di un dialogo “costruttivo” tra l’Unione e il Dragone fine a riequilibrare i rapporti commerciali in vista di un nuovo “gioco alla pari” nel quale il governo cinese revocasse le sovvenzioni alle imprese che determinano gli attuali prezzi dei prodotti importati in Europa.

Cine e UE continuano i negoziati commerciali: presto si parlerà anche del prezzo delle auto elettriche

Da quel momento il tema dei rapporti tra Cina e UE era passato leggermente in secondo piano e l’attenzione era tornata sugli USA che proprio nella giornata di entrata in vigore ufficiale dei nuovi dazi “reciproci” hanno deciso di revocarli per almeno 90 giorni, aumentandoli fino al 125% nei confronti dei soli importatori cinesi: una mossa che aveva fatto penare che anche l’Unione avrebbe fatto dietrofront sulle trattative con il Dragone, ma già in mattinata un portavoce della Commissione aveva precisato che “l’approccio (..) non è cambiato” e che l’UE avrebbe continuato a tessere rapporti con i cinesi.

Tesi poi confermata anche da Reuters che – citando una nota ufficiale del ministro del Commercio cinese – ha riportato la notizia di un colloqui telefonico con Sefcovic nel quale avrebbero nuovamente parlato di agevolazioni commerciali per arrivare ad un sistema commerciale multilaterale basato su solide regole; il tutto annunciato anche nuove trattative relative al prezzo delle auto elettriche prodotte dalla Cina sulle quali attualmente l’UE impone dazi del 45,3% complessivo.