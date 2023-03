Cina e Usa, guerra per controllo telecomunicazioni/ Armi di spionaggio sottomarine

Cina e Usa sono pronte a farsi la “guerra” per il controllo delle telecomunicazioni globali. In fondo agli oceani, infatti, ci sono centinaia di cavi che permettono a Internet di funzionare in tutto il pianeta e che potrebbero presto diventare una vera e propria arma di spionaggio. È per questo motivo che i due Paesi intendono mettere le mani sopra al maggior numero possibile di questi.

ANGELA CELENTANO: "27 ANNI DIFFICILI"/ Genitori: "Celeste Ruiz? È stata una mazzata"

L’ultima battaglia, come riportato da Libero, si è conclusa a febbraio ed è stata vinta dagli americani., La società SubCom LLC, con sede nel New Jersey, ha iniziato a posare un cavo di oltre 12.000 miglia di fibra e da 600 milioni di dollari, per trasportare dati dall’Asia all’Europa lungo il fondo marino attraverso l’Africa e il Medio Oriente, a velocità superveloci, denominata SeaMeWe-6. Esso collegherà una dozzina di paesi mentre si snoda da Singapore alla Francia, attraversando tre mari e l’Oceano Indiano. L’opera dovrebbe essere terminata entro il 2025. Anche i cinesi avevano tentato di ottenere l’appalto, con la società HMN Technologies Co Ltd, di proprietà maggioritaria di Huawei Technologies Co Ltd e con forti sussidi da Pechino. L’offerta da 500 milioni di dollari era superiore a quella della controparte, che però è riuscita con alcune manovre a ottenere l’incarico.

Andrea Maestrelli "loda" Micol/ "Sei quella che si è adattata meglio al GF Vip"

Cina e Usa, guerra per controllo telecomunicazioni: cosa succede

La Cina non intende abbandonare comunque la guerra per il controllo delle telecomunicazioni con gli Usa. Il conflitto non riguarda, tra l’altro, esclusivamente i nuovi cavi sottomarini da installare, bensì anche quelli già presenti negli abissi. Secondo TeleGeography, società di ricerca sulle telecomunicazioni con sede a Washington, in tutto il mondo sono più di 400 i cavi che corrono lungo il fondo del mare, trasportando oltre il 95% di tutto il traffico Internet internazionale. È per questo motivo che essi rappresentano un’arma di spionaggio pericolosissima. Transazioni bancarie, e-mail private e persino segreti militari possono arrivare in poco tempo alla mercé dei propri antagonisti.

Amici 2023, Lorella Cuccarini e Emanuel Lo si baciano: che succede?/ La verità

“È una miniera d’oro”, ha affermato Justin Sherman, membro del think tank di Washington Cyber Statecraft Initiative of the Atlantic Council a Reuters. “Quando parliamo di concorrenza tecnologica USA-Cina, di spionaggio e acquisizione di dati, i cavi sottomarini sono coinvolti in ogni aspetto di quelle crescenti tensioni geopolitiche”. È per questo motivo che entrambe le potenze mondiali non hanno budget di investimento per portare avanti questo obiettivo.











© RIPRODUZIONE RISERVATA