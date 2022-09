Cina, esercito testa radar 3d e cani robot/ Video, pronta per guerra tecnologica?

In Cina l’esercito sta testando delle nuove tecnologie: il Governo ha pubblicato il video di una esercitazione militare in cui vengono utilizzati radar 3D montati a parete, palloni da ricognizione semoventi, cani robot da combattimento ed esoscheletri all’interno di un edificio. È da diversi mesi che il Paese si sta muovendo verso questa linea, tanto che in molti sui social network stanno manifestando il sentore secondo cui la prossima guerra della storia mondiale possa essere “robotica”.

REPRESSIONE CINESE NELLO XINJIANG/ "Ora diventa un problema anche per il Vaticano"

A rappresentare una minaccia in tal senso, oltre alle forze orientali, non può che essere anche la Russia. Il Governo di Vladimir Putin, nelle scorse settimane, ha infatti elogiato i droni e i robot di fabbricazione cinese. In quel caso si trattava però di tecnologie a scopi civili, non militari. In un campo di battaglia reale, in tal senso, le attrezzature in questione non sono mai state ancora utilizzate. Il timore però è che ciò possa avvenire in un futuro non troppo remoto.

Usa vendono armi per 1,1 miliardi a Taiwan/ Cina minaccia: "Contromisure se…"

Cina, esercito testa radar 3d e cani robot: il video

La Russia, al centro delle tensioni con l’Occidente dopo l’invasione dell’Ucraina, come ricostruite nelle scorse ore da The Register, guarda con interesse agli esperimenti tecnologici che sta portando avanti l’esercito della Cina, che in un video ha mostrato radar 3D montati a parete, palloni da ricognizione semoventi, cani robot da combattimento ed esoscheletri in azione. Lo dimostra anche il fatto che poco tempo fa le stesse forze militari di Vladimir Putin abbiano provato a replicare quelle di Pechino.

“I designer russi hanno presentato un campione del complesso robotico M-81, in grado di sparare e trasportare armi mirate, al forum Army-2022”, ha annunciato RIA Novosti, sottolineando che per crearlo vengono utilizzate proprio tecnologie cinesi. Una fonte ha rivelato inoltre che esso è capace sia di missioni di ricognizione che di combattimento, oltre a compiti civili come consegnare medicinali e armi tra le macerie, condurre fuoco mirato o semplicemente pattugliare.

Wuhan, laboratorio scopre nuovo virus nei topi/ "Poliomavirus può infettare umani..."

🆕🔥🔥🔥Chinese Warefare

In the exercise, PLA soldiers use 3D wall-mounted radars, self-propelled reconnaissance balloons, combat robot dogs and exoskeletons when operating in a building🔥🔥🔥 pic.twitter.com/EAGgZHYKlc — 🇷🇺Ghost of kherson🇷🇺 (@ILRUSSO1) September 4, 2022













© RIPRODUZIONE RISERVATA