Cina, gare spartane per dare “lezioni di vita” ai bambini/ “Imparano a competere…”

Sporcarsi le mani per imparare lezioni di vita. Questa è la linea educativa promossa dalla Cina con una serie di iniziative. A luglio, ad esempio, si è svolta una gara spartana per bambini presso il Thaiwoo Ski Resort nel distretto di Chongli, nella città di Zhangjiakou, che si trova nella provincia di Hebei. Invece un mese dopo si è tenuta una gara di fango per bambini resso l’Horticultural Expo Park nel distretto di Yanqing a Pechino. Si parla di fatto di competizioni: nelle gare spartane i bambini cinesi di diverse età vengono messi alla prova per superare ostacoli e imparare a lavorare in squadra.

Hong Kong, Cina cancella sistema giuridico?/ Il caso Zen: politica domina i tribunali

«La gara ha creato una bella scena. Ha messo i nostri figli di fronte a diverse difficoltà. Alcuni ostacoli hanno richiesto la collaborazione con altri. Questo insegna ai nostri figli il valore del lavoro di squadra meglio di molte altre lezioni. Sto pensando di partecipare a un evento di “tough mudder” per adulti», ha raccontato il padre di uno dei partecipanti alla gara ai microfoni di China Daily.

"Occidente in declino, ora nuovo ordine mondiale"/ Khamenei e il dominio Russia-Cina

GARE SPARTANE PER BAMBINI IN CINA: GENITORI ENTUSIASTI

Un altro genitore, padre di una bambina che ha partecipato ad una di queste gare, si è mostrato altrettanto entusiasta. «È abituata a mostrare i premi ottenuti in altre competizioni, ma questa volta ha parlato solo dei nuovi amici che si è fatta e del modo in cui ha superato gli ostacoli». Si tratta di gare a cui partecipano in migliaia, non solo bambini, ma anche adulti. Un seguito tale che queste gare diventano un’attrazione turistica, infatti si abbinano tour e visite ad antichi villaggi e meraviglie naturali. Ma il punto è un altro: in questo modo la Cina promuove iniziative per far sì che i bambini imparino a mettersi alla prova, ad affrontare le sfide tra fango, fuoco e arrampicate, acquisendo anche uno spirito particolarmente competitivo o addirittura potenziarlo, e a cooperare per riuscire a superarle. Non mancano gli scettici, soprattutto fuori dalla Cina, secondo cui si va oltre il semplice gioco e si instilla così a bambini piccoli una competitività che poi potrebbe danneggiarli.

LEGGI ANCHE:

Macron: "Usa e Cina facciano il loro per il clima"/ "Più ricchi devono pagare"

© RIPRODUZIONE RISERVATA