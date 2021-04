“Cina ha nascosto dati su origine Covid”/ Oms furiosa “Servono altri studi sul posto”

“La Cina ha nascosto i dati sull’origine del virus Covid-19”: a dichiararlo, come riporta una nota di agenzia Reuters, è stato il direttore generale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, il quale ha aggiunto come tali statistiche preziose siano state occultate al team di ricercatori che si è recato nel Paese orientale proprio per indagare circa le origini di questa pandemia. In particolare, uno dei componenti del gruppo ha riferito che la Cina ha rifiutato di fornire i dati grezzi sui primi casi di Covid-19 e questo ha notevolmente complicato il lavoro della squadra recatasi nella landa del Dragone.

Muro Messico-Usa, trafficanti gettano oltre 2 bimbe/ Video migranti: volo di 5 metri

“Nelle mie discussioni con il team, gli esperti mi hanno espresso le difficoltà incontrate nell’accesso ai dati grezzi”, ha asserito Ghebreyesus. “Mi aspetto che i futuri studi includano una condivisione dei dati più tempestiva e completa“, ha aggiunto, con gli Stati Uniti d’America, l’Unione Europea e altri Paesi del mondo occidentale che hanno richiesto subito alla Cina di consentire libero accesso agli esperti OMS a tutti i dati relativi alla pandemia, a cominciare dai suoi esordi di fine 2019.

Dichiarato morto, si sveglia prima di espianto organi/ I medici: “Un miracolo”

“CINA HA NASCOSTO DATI COVID”: L’OMS ATTACCA

In particolare, al di là del tentativo della Cina di nascondere alcuni dati sull’origine del virus Covid-19, cosa hanno scoperto i ricercatori OMS nelle quattro settimane trascorse a Wuhan tra gennaio e febbraio 2021? Leggendo il loro rapporto, si viene a conoscenza del fatto che SARS-CoV-2 sia passato dai pipistrelli agli esseri umani mediante un altro animale, mentre la fuga accidentale dell’agente virale dal laboratorio di Wuhan è ritenuta altamente improbabile. Tuttavia, in riferimento a quest’ultima affermazione, lo stesso direttore generale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità ha affermato che sono necessarie ulteriori indagini in merito a questa delicata tematica e che ci sarà quindi la necessità, probabilmente, di effettuare nuove missioni in Cina. “Non credo che la valutazione attuale sia abbastanza ampia – ha sentenziato Ghebreyesus –. Saranno necessari ulteriori dati e altri studi per giungere a conclusioni più solide”. A proposito di ciò, Walter Stevens, ambasciatore dell’UE presso le Nazioni Unite a Ginevra, ha chiesto l’implementazione di nuovi studi con “accesso tempestivo ai luoghi pertinenti e a tutti i dati umani, animali e ambientali disponibili”.

LEGGI ANCHE:

Moderna, scienziati Stanford diffondono formula vaccino/ Scoperta da fiale da buttare

© RIPRODUZIONE RISERVATA