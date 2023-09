Cina: il mistero di Qin Gang si infittisce/ L’ex Ministro degli Esteri e la gravidanza surrogata negli USA

In Cina si continua a discutere, non pubblicamente, su quello che è stato definito il mistero di Qin Gang, ovvero l’ex Ministro degli Esteri, fedelissimo a Xi Jinping, che ad inizio giungo è misteriosamente sparito, per poi essere rimosso dal suo incarico dopo la metà di luglio. Nessuno, a distanza di mesi, sa che fine abbia fatto l’ex ministro, mentre il governo cinese è ovviamente restio a parlare di lui, così come non ha mai effettivamente motivato il perché dell’allontanamento dalla sua carica ufficiale. Così, in Cina hanno iniziato a circolare parecchie teorie, più o meno veritiere, tra cui la più ribattuta vorrebbe che il ministro avesse una relazione extra coniugale con una giornalista, Fu Xiaotian.

L'ex ministro della Cina e la presunta maternità surrogata

Insomma, seppur non sia chiaro dove si trovi attualmente Qin Gang, la Cina continua a discutere sulla sua scomparsa e sul perché dell’improvviso ed inaspettato allontanamento del ministro. Va, infatti, ricordato come sia stato scelto solamente nel dicembre dello scorso anno dallo stesso Xi Jinping, che riconobbe in lui un valido alleato, al punto da affidagli uno degli incarichi governativi più importanti. Secondo alcune fonti, però, Qin avrebbe condotto, almeno dal 2021, una storia d’amore parallela a quella con la moglie Lin Yan, facendo infuriare Xi.

Il presidente della Cina, infatti, più volte ha ribadito che la vita sentimentale dei funzionari governativi “è un importante riflesso delle prestazioni lavorative”, ragione per cui un traditore non può essere considerato affidabile. Non vi sarebbero conferme ufficiali, ma più volte la giornalista Fu Xiaotian ha parlato di un amore segreto sui social, pubblicando post in occasione di alcuni eventi importanti per Qin Gang, come la sua elezione a Ministro degli Esteri. Inoltre, secondo altre fonti in Cina, la donna avrebbe parlato in diverse occasioni di una gravidanza surrogata che stava portando avanti negli USA, probabilmente in accordo con il funzionario sparito. La maternità per altri sul territorio cinese è fortemente proibita, e potrebbe essere un’altra ragione dietro all’allontanamento di Qin dalla sua carica. In tutto questo, da diverse settimane anche Fu Xiaotian è sparita senza lasciare nulla di detto a nessuno, neppure ad amici e familiari più stretti.

