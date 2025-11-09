La guerra commerciale della Cina sulle terre rare rischia di far fallire i piani di riarmo: i minerali critici sono fondamentali per produrre armi

Che l’Europa – e gli Stati Uniti – abbiano un disperato bisogno delle terre rare estratte e processate dalla Cina non è certamente una novità, ma se sul fronte di Washington Trump è riuscito a ottenere una pausa da quella guerra commerciale che lui stesso aveva avviato contro Pechino, la situazione sul fronte europeo è ben più grave perché è proprio qui che la Cina sta concentrando tutte le sue energie belligeranti (almeno, dal punto di vista commerciale), minacciando di fatto i piani di Bruxelles per il riarmo e la transizione energetica.

Partendo dal principio, è utile ricordare che la Cina non è l’unico paese al mondo a possedere le terre rare, distribuite (certo, in modo disomogeneo) sotto l’intero suolo terrestre: il vantaggio di Pechino, però, è quello di aver messo in piedi negli anni il più efficiente sistema di estrazione, raffinazione e – ovviamente – vendita al mondo, staccando notevolmente tutti i suoi competitor che (come spesso accade) sono rimasti piuttosto indietro su questi fondamentali minerali.

Al di là dei noti utilizzi delle terre rare per i componenti tecnologici utili anche – e forse soprattutto – per perseguire la transizione green, però, spesso si ignora che si tratta di minerali fondamentali anche per la produzione di armamenti e sistemi di difesa: si usano – per esempio – per i caccia F-35, per i droni di ultima generazione, per i sottomarini, i radar e per i missili Tomahawk statunitensi ed è proprio in questo contesto che la Cina detiene due monopoli importanti; ovvero quello sul disprosio e il samario.

La sfida della Cina all’UE sulle terre rare: in gioco ci sono i piani per il riarmo di Bruxelles

Fatti i dovuti preamboli, è utile ricordare che le tensioni commerciali con la Cina si sono aggravate soprattutto a fronte – sul lato europeo – della sfida per l’automotive green con le restrizioni imposte da Bruxelles che hanno fatto infuriare Pechino e – sul fronte statunitense – con la minaccia dei dazi: com’è noto, però, recentemente Trump è riuscito a mediare una pausa alle tensioni con la Cina dopo la minaccia da parte di Xi Jinping di interrompere – o limitare fortemente – le vendite di terre rare.

Resta, però, il problema sul fronte di Bruxelles perché non è ancora stata trovata alcuna reale soluzione diplomatica con la Cina alle tensioni sulle forniture dei minerali critici: una situazione – come si sarà capito – che rischia di compromettere in modo netto il programma di riarmo europeo perché se, da un lato, l’UE avrebbe bisogno di almeno dieci anni per raggiungere le capacità estrattive cinesi; dall’altro lato per ora non esiste una reale catena di approvvigionamento solida tanto quanto quella di Pechino.