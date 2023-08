Cina, internet vietato di notte ai minorenni/ Limiti orari per l’utilizzo dello smartphone

Stop all’utilizzo notturno di internet per i minorenni in Cina. Ai giovanissimi sarà tagliato l’accesso a internet e verrà ristretto l’uso dello smartphone durante la notte. A prevederlo sono le nuove regole annunciate oggi, che entreranno in vigore a partire dal 2 settembre. Le regole sono indirizzate a chi ha meno 18 anni e riguardano l’orario dalle 22 alle 6 di mattina. È previsto anche un tempo massimo sull’uso dei telefonini che però è diviso per fasce d’età: lo smartphone potrà essere utilizzato 40 minuti al massimo ogni 24 ore sotto gli otto anni e due ore per chi ha 16 o 17 anni.

Spreco di cibo, più di una tonnellata all'anno finisce nella spazzatura/ Come ridurre il consumo

Le regole sono state stabilite dalla Cyberspace Administration of China (Cac). I genitori possono aggirare i limiti se lo vogliono, permettendo ai propri figli di utilizzare di più i dispositivi digitali. Le regole sono però finalizzate ad evitare forme di dipendenza da internet fra i minori, favorendo inoltre la fruizione di contenuti adatti ai minorenni. Lo scopo è quello di prevenire anche la disinformazione e di “creare un ambiente online positivo”. Cina, duro colpo alle piattaforme?

le restrizioni decise dal governo cinese, i big del web chiederanno la registrazione alle piattaforme con il proprio nome reale. Così facendo, i colossi controlleranno anche l’età degli iscritti. Secondo Bloomberg, le nuove regole da parte della Cina sull’utilizzo di internet per i minorenni, possono rappresentare un duro colpo alle piattaforme cinesi molto popolari come WeChat di Tencent o Douyin di ByteDance, l’equivalente del nostro TikTok. Già in passato, Tencent ha adottato limitazioni simili sui giochi online per prevenire casi di dipendenza da smartphone tra i minori. Per far rispettare, i big del web chiederanno la registrazione alle piattaforme con il proprio nome reale. Così facendo, i colossi controlleranno anche l’età degli iscritti.

LEGGI ANCHE:

Million Day, numeri vincenti/ Le cinquine dell'estrazione di oggi 2 agosto 2023Pillola contro tutti i tipi di tumore creata in Usa/ Molecola AOH1996 neutralizza proteina chiave

© RIPRODUZIONE RISERVATA