CINA-ISRAELE/ Tecnologia e porti, quegli affari nascosti che piacciono a Xi Jinping

Nonostante la faccenda sia poco conosciuta dall’opinione pubblica, sussistono ottimi rapporti tra Cina e Israele su più fronti. Il 24 gennaio 2022 la Cina ha elogiato la sua amicizia con Israele nel 30° anniversario dell’apertura di legami ufficiali. Il presidente Xi Jinping ha invitato il presidente israeliano Isaac Herzog a “celebrare” l’instaurazione di relazioni tra la Repubblica popolare e Israele. Xi ha elogiato, in particolare, il comitato per l’innovazione istituito tra i due paesi.

“Dall’istituzione dell’innovativa partnership globale tra i due paesi nel 2017, gli scambi e la cooperazione in vari campi sono stati fruttuosi, portando benefici tangibili ai due popoli”, ha affermato Xi, secondo una dichiarazione del ministero degli Esteri. “Attribuisco grande importanza allo sviluppo delle relazioni Cina-Israele”.

Il comitato misto Cina-Israele sulla cooperazione all’innovazione è stato istituito nel 2014 come meccanismo di dialogo tra i due Paesi sullo sviluppo tecnologico. Le relazioni tra Cina e Israele si basano in gran parte sulla cooperazione economica, compreso il commercio. La compagnia statale cinese ha aperto un porto nella città mediterranea di Haifa lo scorso settembre, poiché la Cina vede il porto come una parte fondamentale della sua Belt and Road Initiative, che mira a collegare le infrastrutture globali.

Entrando nel merito, è giusto citare alcune realtà e personalità chiave di queste sinergie tra Cina e Israele. In primo luogo, la Quantum China Israel Innovations, diretta da Yating Zhu e, in secondo luogo, la China Israel Innovation Exchange Center diretta da Lin Li di Hong Kong, che pone in essere una sinergia con Israele in settori molto delicati a livello tecnologico, che hanno una dimensione dual use, come l’intelligenza artificiale, o quella dei semiconduttori.

