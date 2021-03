Cina lancia passaporto vaccinale/ Come funziona: accesso social ma “non obbligatorio”

La Cina è il primo Paese al mondo a lanciare il passaporto vaccinale. Una svolta arrivata nelle scorse ore dopo settimane di discussione. Come riportato dalla stampa locale, questo attestato sarà necessario per viaggiare e sarà possibile accedervi attraverso la piattaforma sociale WeChat. Al momento è disponibile solo per i cittadini cinesi e non è obbligatorio, ha confermato il ministero degli Esteri.

Il passaporto vaccinale mostrerà lo stato della vaccinazione dell’utente ma anche i recenti risultati dei test anti-Covid. «Il certificato viene distribuito con l’obiettivo di promuovere la ripresa economica mondiale e facilitare i viaggi transfrontalieri», le parole di un portavoce alle agenzie di stampa di Pechino.

CINA LANCIA PASSAPORTO VACCINALE: COME FUNZIONA

Ricordiamo che il passaporto vaccinale è valutato in queste settimane anche da Stati Uniti e Gran Bretagna, mentre l’Unione Europea sta considerando l’ipotesi di un “green pass”. La Cina fa un importante passo in avanti, dunque, considerando che attraverso questo certificato sarà possibile procedere con il riconoscimento degli attestati sanitari con gli altri Paesi. Questo passaporto vaccinale avrà il ruolo fondamentale di promuovere lo scambio «sano, sicuro e ordinato» degli spostamenti di persone. C’è da registrare qualche perplessità legata al funzionamento di questo certificato, considerando i rischi per la privacy ed i possibili attacchi hacker. Sul primo punto, i più critici hanno ipotizzati un’espansione della sorveglianza del governo nei confronti dei cittadini…



