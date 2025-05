Da diverso tempo a questa parte – specialmente dall’inizio dei problemi legati alla disoccupazione lavorativa e al crollo del settore immobiliare – la Cina sembra portare avanti una vera e propria campagna per tenere nascosti i reali dati economici del paese tra il PIL, le nuove nascite e anche statistiche del tutto secondarie come le vendite di salsa di soia: a dirlo è il Wall Street Journal che ha analizzato quali sono i dati mancanti ipotizzando che si tratti di una delle tante strategie messe in campo dalla Cina per “controllare la narrazione”, dando al mondo – e soprattutto agli investitori internazionali – un’immagine di “stabilità”.

Tra i dati economici sicuramente più dubbi di quelli ‘ufficiali’ pubblicati dalla Cina c’è quello relativo al Prodotto interno lordo che funziona un po’ da specchio dell’economia locale: secondo il Partito, nel 2023 il PIL cinse sarebbe cresciuto del 5,2% e lo scorso anno nuovamente del 5% (coerentemente con gli obbiettivi fissati dal governo); mentre molti analisi credono che siano dati gonfiati di almeno 2 o 3 punti percentuali, partendo da analisi più generiche relative alla vendita dei biglietti del cinema, ai dati sulle importazioni – che non possono essere modificati dato che esistono i corrispondenti sulle esportazioni da parte dei partner -, alla produzione di cemento ed anche all’uso di luci durante la notte.

Quali dati sta nascondendo la Cina, l’analisi del WSJ: il crollo immobiliare, la disoccupazione giovanile e i nuovi nati

Singolare notare – tra i dati nascosti secondo il Wall Street Journal dalla Cina – anche che dal crollo del 48% nel valore delle vendite dei terreni edificabili che si è registrato nel 2022, sono spariti anche i dati relativi al mercato immobiliare che sembra vertere – secondo le analisi indipendenti – in condizioni a dir poco pessime con i tassi di appartamenti sfitti che superano ampiamente le medie di buona parte degli altri paesi: tema – quello immobiliare – particolarmente delicato per Pechino visto che il crollo ha causato non poche critiche al partito da cittadini che avevano investito ed ora si trovano indebitati.

Similmente, in Cina attualmente è impossibile stimare l’effettivo tasso di disoccupazione dei giovani con i dati ufficiali che parlano del 14,9% di giovani che non riescono a trovare lavoro: un dato che secondo molti sarebbe fuorviante visto che non tiene conto di quei 62 milioni di laureandi che – pur studiando – cercano attivamente lavoro e che secondo l’economista dall’Università di Pechino Zhang Dandan dovrebbe attestarsi in realtà attorno al 46,5% ben superiore a quel record del 21,3 che si è registrato nel 2023 prima che la statistica sparisse dai registri ufficiali per l’intero anno successivo.

L’ultimo – almeno tra quelli importanti, ma come dicevamo prima sono molti di più includendo anche le vendite di salsa di soia o le dimensioni dei bagni delle scuole elementari – dato che la Cina starebbe provando a nascondere è quello relativo alle crollo delle nascite: l’incertezza in questo caso inizia già nel 2020 quando il governo dichiarò che c’erano stati 12,1 milioni di nuovi nati e alcuni analisti rividero il dato a 5,4 milioni partendo dalla somministrazione – obbligatoria per tutti i neonati – del vaccino contro la tubercolosi; dato – quest’ultimo – poi sparito dai registri ufficiali.