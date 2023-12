Cina nega visto al sindaco di Prato/ Matteo Biffoni: “Colpa del viaggio a Taiwan di febbraio”

Cina rifiuta il visto al sindaco di Prato che era stato in visita a Taiwan

La Cina, e precisamente l’università di Tongji a Shanghai, attendeva lo scorso 27 novembre in sindaco di Prato, Matteo Biffoni, per una conferenza programmata da un paio di mesi. Un incontro, tuttavia, che non si è mai tenuto perché, ha raccontato il sindaco al quotidiano il Foglio, gli è stato negato il visto turistico a pochi giorni dalla partenza. Una storia che, fino a qui, non ha nulla di male, almeno finché non si aggiunge il fatto che il rifiuto è stato motivato da una sua precedente visita a Taiwan.

Insomma, la Cina ha negato al sindaco di Prato il viso perché a febbraio scorso è stato anche a Taiwan, in entrambi i casi in veste ufficiale. Quando ha contattato l’ambasciata cinese, ha raccontato Biffoni al Foglio, “ci siamo sentiti rispondere, molto cordialmente, che con un timbro di Taiwan sul passaporto non mi avrebbero potuto rilasciare il documento. Mi hanno spiegato che per ottenere il visto avrei dovuto ‘ripulire’ il passaporto, farne uno nuovo”, ma piuttosto che dichiarare falsamente lo smarrimento “ho rinunciato alla visita“. Fortunatamente, tuttavia, il sindaco di Prato non si dice arrabbiato con la Cina per il rifiuto di rilasciare il visto, ma di contro non nasconde di trovarla “un’enorme sciocchezza, però ognuno in casa sua fa entrare chi vuole”.

Perché Matteo Biffoni è andato in visita a Taiwan

Secondo il sindaco di Prato, inoltre, il rifiuto della Cina di rilasciare il visto per l’incontro in università sarebbe ancora più sciocco per la natura del suo viaggio a Taiwan. Infatti, spiega di aver rappresentato la sua città a Taichung per via di un progetto dell’Unione Europa per il quale “non ho nemmeno scelto io la destinazione”, con il solo scopo di parlare del “depuratore di acque industriali” locale che “è molto simile a quello che abbiamo noi, il Gida”. Nulla, insomma, di politico o istituzionale. Un vero e proprio controsenso, soprattutto perché poco dopo è caduto anche l’obbligo di richiedere il visto alla Cina per le visite turistiche di breve durata.











