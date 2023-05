Cina: “Noi guida nella lotta al Covid-19″/ “Inviati vaccini, medici e dispositivi”

La Cina in prima linea nella condivisione delle informazioni sul COVID-19. Dopo la gestione (non sempre ideale) del virus, la fornitura di vaccini e l’invio di squadre mediche durante la pandemia, il Paese si fregia di un’esperienza che vorrebbe ore utilizzare per fare da guida. Venerdì, l’OMS ha annunciato che il COVID-19 non è più qualificato come un’emergenza sanitaria pubblica di interesse internazionale. Liang Wannian, capo del gruppo di esperti di risposta alle emergenze epidemiche della Commissione sanitaria nazionale, ha “difeso” la Cina spiegando che quando i casi nazionali di COVID-19 sono emersi a Wuhan, nella provincia di Hubei, Pechino li ha segnalati all’OMS il prima possibile.

Biontech, dopo il Covid si lavora su vaccino per il cancro/ "Progressi significativi"

Successivamente ha identificato l’agente patogeno e le sequenze del genoma e le ha condivise con il resto del mondo, insieme a protocolli di trattamento e controllo delle malattie. “La Cina ha offerto prove scientifiche per aiutare gli sforzi della comunità globale nello sviluppo di vaccini e kit di test per affrontare la malattia”, ha spiegato ancora Wannian, specificando che il Paese ha fornito attrezzature come respiratori, indumenti protettivi e mascherine a 153 paesi e 15 organizzazioni internazionali e ha inviato 37 team di esperti in 34 Paesi.“Essendo il primo paese a impegnarsi a rendere i vaccini COVID-19 ‘un bene pubblico globale’ e anche il primo a cooperare con le nazioni in via di sviluppo per la produzione di vaccini, la Cina ha fornito oltre 2,2 miliardi di dosi (di vaccini) a più di 120 paesi e gruppi internazionali”, ha detto ancora il capo del gruppo.

Stocco: "Vaccini anti Covid a sani furono errore"/ "mRNA andava testato in oncologia"

Cina: “Noi fornitori di materiali chiave per il controllo del Covid”

Wang Wenbin, portavoce del ministero degli Esteri, ha dichiarato: “La Cina non solo ha protetto il proprio popolo, ma è stata anche fornitore chiave di materiali per il controllo dei virus e spina dorsale della lotta globale contro COVID-19″. Sarebbero stati respinti grazie all’aiuto cinese 100 focolai locali, secondo il China Daily. “Dalla ricerca sui vaccini allo sviluppo di apparecchiature di test, anche le nostre capacità scientifiche sono notevolmente migliorate”, ha affermato Liang, sottolineando come siano stati utilizzati strumenti di big data e intelligenza artificiale per aumentare l’efficienza del monitoraggio e della gestione delle infezioni.

Vaccini mRna e miocarditi, anticorpi non sono causa diretta/ Studio: "Le citochine…"

Liu Qing, funzionario dell’Amministrazione nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie, ha affermato che la minaccia di COVID-19 rimane ancora, in quanto l’allentamento delle misure restrittive potrebbero portare ad una nuova diffusione del virus. Dunque la Cina utilizzerà i suoi sistemi di sorveglianza multicanale per monitorare da vicino l’andamento epidemico a livello domestico e globale. “È anche importante intensificare il monitoraggio dei casi importati e delle nuove varianti per ridurre i rischi che scatenino focolai su larga scala”, ha affermato ancora Liang Wannian. Il Paese, in realtà, è stato più volte al centro dell’attenzione per informazioni nascoste e una gestione della pandemia non appropriata, con lockdown di massa e misure restrittive al limite del legale.











© RIPRODUZIONE RISERVATA