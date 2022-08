CINA & PERÙ/ Dagli istituti Confucio ai vaccini: quando Pechino non si ferma

Vediamo adesso le relazioni sul piano militare. L’esercito peruviano ha una relazione di lunga data con l’Esercito popolare di liberazione cinese (Pla), comprese donazioni e acquisti di attrezzature, addestramento e istruzione militare professionale, visite istituzionali ed esercitazioni. Il rapporto si è in qualche misura approfondito, anche se con qualche difficoltà per quanto riguarda la vendita di attrezzature. Il Pla ha donato equipaggiamento militare all’esercito peruviano dal 2011. I primi veicoli donati avevano problemi con vibrazioni significative a velocità comprese tra 60 e 95 km/h che hanno sollevato problemi di sicurezza per i conducenti peruviani. Da quel momento, l’esercito peruviano ha anche acquisito altri camion militari dalla Cina dei marchi Beiben, Dongfeng e Shanxi. I veicoli continuano a essere utilizzati, incluso il dispiegamento per affrontare i disordini sociali a Madre de Dios nel 2016.

Il Perù ha anche acquistato munizioni dalla Cina, incluso un acquisto nel 2000 di proiettili di fucile che presentavano problemi di qualità significativi. Le basi della munizione erano di rame, il che avrebbe causato la rapida ossidazione. Più seriamente, il rame morbido faceva sì che i proiettili bloccassero frequentemente le pistole, creando rischi potenzialmente letali in un ambiente di combattimento. Nel frattempo, la qualità non uniforme della polvere da sparo utilizzata ha causato sovraccarichi che a volte hanno danneggiato le armi durante lo sparo.

A seguito di un accordo di cooperazione militare del 2017, la Rpc ha effettuato donazioni regolari significative di attrezzature alle forze armate peruviane. I cinesi si sono offerti anche di donare apparecchiature elettroniche all’esercito peruviano come i server Huawei, proprio come hanno fatto con il suo ministero degli Esteri, ma fino ad oggi tali donazioni non sono state accettate.

L’acquisizione più significativa del Perù dalla Rpc è stata di 27 veicoli con sistema a razzo a lancio multiplo di tipo 90B montati su camion per sostituire i suoi vecchi veicoli russi BM-21 Grad. Sebbene l’acquisizione originale riguardasse 40 veicoli, un audit da parte del controllo interno del ministero della Difesa ha scoperto irregolarità nel processo di appalto, nonché difetti tecnici che hanno portato alla piena acquisizione non andando avanti come previsto. Attualmente, il Pla sta tentando di vendere i veicoli corazzati 32 Norinco dell’esercito peruviano per soddisfare un’esigenza per la quale il veicolo Stryker statunitense era un tempo il principale candidato.

Per quanto riguarda gli scambi di personale, varie istituzioni militari peruviane e del Pla si sono scambiate delegazioni. Funzionari peruviani si recano regolarmente anche nella Rpc per frequentare sia corsi brevi presso l’Università di difesa nazionale del Pla a Changping, sia corsi più lunghi nella sua struttura di istruzione militare di livello superiore vicino a Nanchino. Oltre a questo, gli scambi con la Rpc si sono concentrati su tre attività: (1) invio di funzionari al corso di intelligence superiore del Pla, (2) invio di personale al corso di comando e stato maggiore vicino a Nanchino e (3) invio di funzionari all’Alto corso di comando.

L’approccio cinese era altamente personalizzato, concentrandosi non solo sui loro obiettivi di apprendimento e ricerca individuali ma anche sui loro punti di vista individuali e dubbi sulla Rpc. I peruviani hanno notato che il Pla spesso assegnava più persone anziane per aiutarle a raggiungere i loro obiettivi di apprendimento e ricerca, e anche per affrontare i loro dubbi e preoccupazioni. Hanno inoltre notato che i cinesi spesso sembravano più disposti rispetto alle loro controparti occidentali a offrire i corsi senza pagare per l’alloggio o il trasporto. L’offerta del Pla, a questo proposito, avrebbe tentato il governo peruviano di inviare funzionari ai corsi, alla ricerca di aree di nicchia come la guerra asimmetrica, lo spazio o altra formazione tecnica, in cui l’offerta cinese era percepita come preziosa.

Nel campo dell’istruzione, un certo numero di importanti università peruviane ha programmi di studi asiatici con un focus significativo sulla Cina. I più significativi di questi includono l’Università Cattolica del Perù (Pucp) a Lima, inclusa l’ex corrispondente di El Comercio Lima Patricia Marina Castro Obando. L’Università del Pacifico, sempre a Lima, ha anche un Centro Asia rispettato e ben finanziato, così come l’Università di San Marcos.

La Cina gestisce quattro Istituti Confucio in Perù. La sua struttura principale si trova a Pucp, che ha ricevuto 39 borse di studio per lo studio di studenti nella Rpc dall’organizzazione di promozione della lingua e della cultura cinese Hanban. Gli altri suoi Istituti Confucio si trovano presso l’Università Ricardo Palma, sempre a Lima, come così come l’Università di Arequipa e l’Università di Piura.

Oltre alle attività ufficiali e commerciali della Rpc in Perù, nel Paese operano anche gruppi della criminalità organizzata cinese. 152 triadi cinesi, conosciute localmente come “Drago rosso”, sarebbero presenti nelle comunità peruviano-cinesi nella grande area di Lima e altrove nel Paese, compresi porti come Callao, Paita e Chimbote. I gruppi della criminalità organizzata cinese hanno un ruolo nelle operazioni nei casinò del Perù e nel commercio di animali selvatici. Nell’ambito dell’estrazione illegale, i cinesi locali con legami con società della Cina (“consolidatori”) svolgono un ruolo nell’acquisto e nel riciclaggio di minerali ottenuti illegalmente.

La Rpc ha svolto un ruolo significativo nella risposta del Perù al Covid-19, anche se con problemi. Sia il governo cinese che aziende come Huawei e Alibaba hanno fornito in regalo mascherine, termometri, kit di test e ventilatori. Un’importante donazione di 30mila test molecolari, insieme a ventilatori, maschere e altri articoli, è arrivata nell’aprile 2020. Allo stesso modo, nell’ottobre 2020, Alibaba e la fondazione Jack Ma hanno fornito 100mila maschere e 2mila kit di test tra gli altri articoli. Inoltre, la RPC ha fatto donazioni al Perù a livello subnazionale attraverso i suoi rapporti di “città sorella”, che in precedenza erano stati in gran parte simbolici. La città cinese di Zhongshan, ad esempio, ha fornito 100mila mascherine.

Le società cinesi sono state anche attori chiave in diverse azioni controverse intraprese dal precedente governo peruviano in risposta al Covid-19. Il governo di Vizcarra, ad esempio, ha acquistato 28 milioni di dollari di test rapidi non certificati dalla China Orient Gene Biotech. I critici hanno notato che l’alto tasso di falsi negativi di questi test ha contribuito alla diffusione della pandemia nel Paese.

Per quanto riguarda i vaccini, il Perù è stato uno dei quattro paesi dell’America Latina a condurre studi clinici di fase 3. L’azienda cinese Sinopharm ha pianificato di produrre il suo vaccino in Perù con il declino del Covid-19.Tuttavia, dopo una maggiore efficacia, i vaccini Western Messenger Rna come quelli di Moderna sono diventati disponibili in Perù e quindi l’uso di Sinopharm è stato ridotto e i piani per la sua produzione nel paese sono svaniti. Nessun altro produttore cinese di vaccini come Sinovac o CanSino è entrato nel Paese.

