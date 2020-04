Cina, pressioni su Germania per gestione pandemia?/ “Ha chiesto elogi ma Berlino…”

Pubblicità

Pressioni della Cina sulla Germania: avrebbe chiesto di elogiare la gestione cinese della pandemia di coronavirus. Lo rivela il giornale tedesco Welt am Sonntag, secondo cui la richiesta sarebbe partita da diplomatici cinesi e sarebbe stata rivolta a funzionari tedeschi. Avrebbero dovuto valutare in maniera positiva la gestione di Pechino dell’emergenza. Sempre secondo Welt am Sonntag, il ministero degli Esteri tedesco avrebbe risposto in maniera negativa alla richiesta cinese. Da Berlino sarebbe partita una dura risposta verso Pechino. «La trasparenza ha un ruolo centrale in una lotta efficace contro la pandemia», avrebbe affermato il ministero degli Esteri. Secondo le stesse fonti citate dal giornale tedesco, l’Ufficio federale tedesco per la protezione della Costituzione all’inizio di aprile credeva che la Cina stesse conducendo una campagna di propaganda per mettere in dubbio il fatto che il coronavirus avesse origine in Cina.

Non si è fatta attendere la replica della Cina all’indiscrezione pubblicata da Welt am Sonntag. L’ambasciata cinese a Berlino ha respinto le affermazioni definendole «false» e «irresponsabili». Il giornale tedesco dal canto suo parla di una conferma da parte del governo tedesco dei tentativi cinesi di convincere i funzionari dei ministeri tedeschi a rilasciare dichiarazioni pubbliche positive riguardo la gestione del coronavirus da parte della Repubblica Popolare cinese. Il governo federale avrebbe fatto anche sapere di aver avuto uno scambio regolare con i diplomatici cinesi in merito a numerose questioni che riguardano la collaborazione strategica globale, ma di non aver risposto positivamente alle richieste riguardanti valutazioni decisamente positive sulla gestione dell’emergenza da parte della Cina, a cui è stato ribadito il concetto che la trasparenza ha appunto un ruolo centrale nella lotta contro la pandemia di coronavirus.



