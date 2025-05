La Cina sta provando a risolvere il problema obesità con il denaro. Come riferisce il portale cookist, il popolo del gigante asiatico, da noi sempre visto come assolutamente magro e longilineo, negli ultimi anni è cambiato, e anche nella terra di mezzo è giunta l’obesità. Come fare per provare a combattere una malattia che può causare gravi problemi fisici oltre che alti costi per la sanità pubblica? Incentivando le persone a mangiare meglio con dei bonus monetari.

E’ questa la strategia che è stata attuata da un’azienda con sede a Chengdu, e che per indurre i proprio dipendenti ad una dieta più sana ha promesso loro un ricco bonus e fino ad ora sono stati distribuiti quasi 24.000 euro, circa 200.000 yuan, a quei lavoratori che meglio si sono distinti. Ma questa è solo l’ultima delle iniziative alimentari introdotti in Cina, con l’obiettivo di incentivare una vita più sana, quindi un miglior regime alimentare associato ad un’adeguata attività fisica. L’azienda di Chengdu ha stabilito tre obiettivi diversi che si possono raggiungere, con tre differenti difficoltà, e ogni qual volta che un suo dipendente è riuscito a centrarlo sono scattati i bonus.

CINA E OBESITA’, GLI INCENTIVI DI UN’AZIENA

Per poter partecipare a quella che appare come una vera e propria sfida salutare ma anche culinaria, bisogna essere sovrappeso, e una volta accertata l’idoneità, il lavoratore “scende in campo”. L’azienda fissa però un limite di tempo entro cui si può raggiungere l’obiettivo di peso ma qualora poi si dovesse riprendere il peso non bisognerà restituire il premio ottenuto. Gli incentivi, sottolinea cookist, riguardano anche coloro che svolgono attività fisica e anche in questo bisogna dimostrare di rientrare in determinati parametri.

Ovviamente ottenere il bonus economico non è affatto semplice, visto che sono pochi quei dipendenti che ci sono riusciti ma proprio per questo serve ad incentivare ad una vita più sana: della serie, se fosse facile ottenere i soldi, che senso avrebbe? Stando a quanto fatto sapere dal giornale Asia News, sarebbero diverse le iniziative anche governative a contrasto degli obesi, come ad esempio posizionare le bilance nelle stanze d’albergo, ma anche l’utilizzo di atleti olimpici e famosi come testimoniale per una vita sana e in salute, la diffusione maggiore di cliniche specializzate per gestire il peso e molto altro ancora. Che dire poi del manuale che era stato pubblicato dalla Commissione nazionale per la salute con l’obiettivo di perdere peso e caratterizzato da una serie di ricette adatta ad ogni gusto.

CINA E OBESITA’, I DATI ALLARMANTI

Secondo gli ultimi dati ufficiali, quelli del 2020, il 34,3 per cento della popolazione adulta cinese era in sovrappeso, mentre se si prendono in considerazione solo gli obesi la quota scende al 16,4 per cento, per un totale quindi superiore alla metà della popolazione che è superiore al proprio peso forma. Si pensi che 40 anni fa circa questa percentuale era ridotta di un decimo, massimo 5-7 per cento, e gli obesi erano solo uno su 100. Ma come ha fatto la popolazione della Cina a passare da essere perfettamente in forma ad essere sovrappeso se non addirittura obesa?

Il motivo è semplice, fino a 40 anni fa circa la Cina era una nazione “chiusa” al mondo esterno e relativamente povera, mentre con l’esplosione economica sono cambiate anche le abitudini alimentari del popolo cinese, quindi più soldi e più spesa nel cibo, anche ultraprocessato e industriale, quello che storicamente viene bandito da medici, dietologi e nutrizionisti. La popolazione cinese negli ultimi anni ha avuto maggior accesso a cibi ipercalorici e ciò si riscontra nella situazione attuale. Ovviamente la Cina non è l’unica nazione con questo problema, basti pensare anche agli Stati Uniti, da anni in lotta contro il sovrappeso e attenzione anche all’Italia, dove l’obesità è molto diffusa anche fra i bambini.