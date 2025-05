Possibili colloqui commerciali sui dazi fra Cina e Stati Uniti a breve. E’ questo quanto ha fatto sapere Pechino, così come riferisce Bloomberg, un primo importante segnale di disgelo fra le due super potenze dopo l’annuncio delle super tassazioni da parte del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, esattamente un mese fa, il 2 aprile scorso. Attraverso una nota, il ministero del commercio cinese ha fatto sapere di aver preso atto che alcuni alti funzionari degli Stati Uniti non meglio precisati, avrebbero espresso ripetutamente la disponibilità ad aprire un dialogo con il gigante cinese in merito ai dazi, esortando poi gli stessi funzionari di Washingon a mostrarsi con “sincerità” nei confronti della Cina.

SPY FINANZA/ Le verità sul calo del Pil Usa e le priorità di Trump

“Gli Stati Uniti hanno recentemente inviato messaggi alla Cina tramite le parti interessate, sperando di avviare colloqui con la Cina”, ha aggiunto il ministero. “La Cina sta attualmente valutando la possibilità”. La situazione di stallo fra i due giganti mondiali potrebbe essersi quindi sbloccata, dopo che Trump aveva introdotto dazi al 124 per cento e dopo che Pechino aveva reagito con la stessa moneta.

SPY FINANZA/ Il punto debole degli Usa che la Cina sa come sfruttare

CINA-USA, PRONTI COLLOQUI SUI DAZI: COSA STA ACCADENDO

Il tycoon newyorkese in questo mese ha fatto sapere che il presidente cinese Xi Jinping avrebbe dovuto contattarlo per avviare dei colloqui, e lo stesso aveva fatto a inizio settimana Scott Bessent, Segretario al Tesoro, precisando che Pechino avrebbe dovuto fare il primo passo. Qualcosa evidentemente si è mosso e per John Gong, ex consulente del Ministero del Commercio cinese, professore presso l’Università di Economia e Commercio Internazionale di Pechino, il comunicato del governo cinese rappresenta “una prima pioggia dopo una lunga siccità”, facendo chiaramente capire che “c’è un via libera dai vertici della leadership cinese”.

PIL USA -0,3%/ L'effetto dei dazi sull'economia non è ancora finito

E ancora: “Si stanno preparando per il negoziato, chi lo guiderà, quale sarà la strategia, qual è il modello per trattare con Washington. Tutte queste questioni sono probabilmente oggetto di intenso dibattito e discussione in questo momento”. La guerra commerciale fra le due nazioni si è intensificata ad aprile, con i famosi dazi reciproci di Trump, e nonostante tali dichiarazioni distensive del ministero cinese, secondo Bloomberg la strada per avvia dei negoziati commerciali significativa resta complicata.

CINA-USA, PRONTI COLLOQUI SUI DAZI: GLI EFFETTI DI APRILE SULLE ECONOMIE

Certo è che le due economie vengono da un periodo decisamente turbolento, a cominciare da quella americana che ha subito una contrazione a causa dell’impennata delle importazioni per anticipare i dazi. In Cina, invece, l’attività manifatturiera ha subito la peggior contrazione dal dicembre del 2023, con le esportazioni che sono scese invece al livello più basso dal dicembre del 2022, nel periodo in cui Shanghai aveva dato vita ad un durissimo lockdown causa covid. Quali sono gli ostacoli ancora da superare? Stando a Bloomberg Pechino si aspetta ora che gli Stati Uniti nominino un referente per i colloqui che goda del sostegno di Trump, contribuendo così a trovare un accordo da far sottoscrivere ai due leader delle due super potenze: quando accadrà tutto questo non è però dato saperlo.

Ricordiamo che al momento la Cina è l’unica nazione che non ha avviato dei colloqui con gli americani, “L’elevato livello di tariffe reciproche sulla Cina non è sostenibile, quindi il mercato si aspetta che Stati Uniti e Cina inizino a negoziare a un certo punto”, spiega Woei Chen Ho , economista presso la United Overseas Bank Ltd. “L’inizio dei negoziati probabilmente riporterà la volatilità del mercato perché non si prevede una navigazione tranquilla”. Secondo quanto riferito da Marco Rubio, neo consigliere nazionale per la sicurezza dopo il terremoto Waltz, la Cina starebbe cercando un “accordo a breve termine” con gli Stati Uniti, visto che i dazi stanno avendo un impatto enorme sulla sua economia. “I cinesi si stanno facendo avanti, vogliono incontrarci, vogliono parlare”, ha concluso.