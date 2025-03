LA RISPOSTA DELL’AMBASCIATA CINESE AI DAZI DI TRUMP (E LA MINACCIA AL MONDO)

Nel gran caos delle operazioni diplomatiche sulle guerre in Ucraina e Medio oriente rischia di passare inosservata la posizione dell’Ambasciata della Cina negli Stati Uniti, ma è proprio dall’asse Pechino-Washington che potrebbe realmente comporsi il “nuovo” ordine mondiale futuro. Dopo l’avvio ufficiale dei dazi del 10+10% per il regime di Xi Jinping, nato dalle accuse americane di favorire il traffico illegale di fentanyl negli Usa, la risposta durissima data dall’ambasciatore cinese riflette una posizione tutt’altro che “morbida” della via altra superpotenza mondiale.

«Se gli Stati Uniti vogliono la guerra», scrive l’account ufficiale dell’ambasciata negli Usa, Pechino si dice prontissima a «combattere fino alla fine»: al netto della minaccia con slogan dai toni “da film”, il contenuto è tutt’altro che marginale. Che si tratti di una guerra commerciale, sui dazi o – ed e questo il passaggio importante – «qualsiasi altro tipo di guerra», la Cina risponderà punto su punto al nemico americano, nonostante finora Trump non abbia concentrato particolari attacchi verbali al leader supremo Xi.

Capire dunque da dove nasce l’offensiva cinese può esserci utile nel capire verso dove guardare nei prossimi mesi chiave di costante guerra geopolitica “latente”: sicuramente la mossa dei dazi di Trump non è piaciuta a Pechino, ma non può spiegare la minaccia di una «guerra ad ogni costo» contro l’America. Si può dunque comprendere la “frecciata” dell’ambasciatore, su evidente imbeccata di Xi, con la recente operazione commerciale degli Stati Uniti nel porto di Panama, allontanando ormai definitivamente il controllo pressoché maggioritario che finora aveva avuto Pechino. A tutto questo, si aggiunge il quadro di geopolitica internazionale dove Trump ha preso netta difesa di Taiwan contro un’eventuale invasione cinese.

NEL FUTURO DI TAIWAN SI GIOCA, FORSE, IL FUTURO DELLA GUERRA USA-CINA

Un deficit da sforare nettamente – con tasso di crescita previsto oltre il 5% nel 2025 – e una adeguata risposta sul fronte davi sono le prossime due mosse lanciate dalla Cina per iniziare una vera guerra commerciale nei confronti del nemico americano. Molto probabilmente dopo la fine dei negoziati con la Russia, Trump potrebbe mettere nel mirino un’ulteriore trattativa negoziale con Xi Jinping, ma nel frattempo lo scontro a distanza è pronto a scattare.

Il debito pubblico è pronto a “schizzare” secondo le ultime analisi sullo Yuan degli analisti internazionali, e questo fa intuire il grado di bellicosità economica pronta al “lancio” in casa cinese: a tutto questo va aggiunto l’aumento della spesa per la difesa fino al 7,2% del PIL quest’anno, altro segnale piuttosto preoccupante sul grado di offensiva anche militare che Xi è pronto a mettere in campo. In tal senso, le attese di un’invasione totale nell’isola “ribelle” di Taiwan sono il possibile vero prossimo passo di scontro mondiale, con gli Stati Uniti che hanno fatto capire nettamente dove schierarsi nel caso.

«L’invasione sarebbe catastrofica», ha detto ieri il Presidente Trump prima del lungo discorso al Congresso dove il tema Cina è stato solo accennato senza che divenisse il fulcro della comunicazione presidenziale. L’accordo con TMSC, leader taiwanese nel mercato dei semiconduttori, è un ulteriore segnale della volontà americana di stringere profondo legame con l’isola anti-Cina, anche in vista di una guerra futura.

Non solo, portando la produzione dei chip direttamente sul suolo americano (tramite l’azienda taiwanese) aumenta la forza Usa nei confronti di Pechino, riducendo tra l’altro la dipendenza da quanto arriva direttamente da Taipei. Le due superpotenze si preparano, fra trame, accordi e minacce: resta da capire se vorranno realmente passare all’azione o si produrrà un quadro di scontro ipotetico poi da dirimere nel negoziato diretto fra i due leader.