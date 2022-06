Cina: “Ricevuti messaggi alieni”, poi cancellano notizia/ “Solo segnali misteriosi”

Gli alieni avrebbero contattato la Cina, almeno secondo il quotidiano ufficiale di Pechino. Secondo quanto riportato, il telescopio in Cina avrebbe captato segnali misteriosi, che potrebbero provenire da una civiltà di alieni. Nel sito web del quotidiano si parlava appunto di segnali di extraterrestri che si sarebbero messi in contatto con la Cina. Dopo la pubblicazione, la notizia è stata cancellata e il quotidiano ha annunciato che si trattava solamente di “segnali misteriosi” intercettati dal telescopio Sky Eye.

Il sito Bloomberg è riuscito a leggere la pubblicazione cinese prima della cancellazione. Inizialmente il sito di Pechino parlava di messaggi di Sky Eye che si pensava fossero alieni. Il sito web, Science and Technology Daily, è di proprietà della Repubblica Popolare Cinese. La notizia si è diffusa rapidamente sul web: ben presto, infatti, anche Weibo ha ripreso la news dai canali social statali.

Cos’è lo Sky Eye

Dopo aver pubblicato la notizia che ha sconvolto la Cina, è stato diffuso un comunicato ufficiale per la comunità scientifica internazionale che parla solamente di “segnali misteriosi” intercettati dal telescopio Sky Eye. Lo scienziato Zhang Tonjie, capo di un progetto cinese-americano per la ricerca di civiltà extra-terrestri, ha parlato di segnali elettromagnetici a banda stretta rivelati da Sky Eye. Questi non corrisponderebbero a nessuna frequenza studiata in natura e proprio per questo motivo si è parlato di “segnali misteriosi”.

Il telescopio “Sky Eye” si trova nella regione sudoccidentale della Cina, a Guizhou. Ha un diametro di 500 metri e da settembre 2020 ha iniziato un percorso di ricerca di segnali extraterrestri. Lo strumento è infatti stato creato per registrare la banda radio a bassa frequenza usata proprio dalle apparecchiature elettroniche. Sky Eye ha intercettato dei segnali sospetti ma non si conosce la reale provenienza di questi messaggi.

