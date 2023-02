Cina sbotta “Covid, basta diffamarci!”/ Min Esteri “Fuga da laboratorio mai avvenuta”

Sbotta la Cina e lo fa fortunatamente non in ambito bellico, dove il Paese di Xi Jinping potrebbe rivestire un ruolo determinante a livello diplomatico per evitare l’escalation del conflitto tra Russia e Ucraina, ma sulla questione Covid. In particolare, la nazione del Dragone ha chiesto ufficialmente, mediante la portavoce del Ministero degli Esteri, Mao Ning, di “smettere di sollevare affermazioni su fughe di laboratorio, di diffamare la Cina e di politicizzare la questione della tracciabilità dell’origine del Covid. Una fuga di laboratorio non è stata ritenuta possibile da autorevoli conclusioni scientifiche di esperti congiunti di Cina e Organizzazione Mondiale della Sanità”.

Il riferimento della diplomatica è rivolto al recente rapporto del dipartimento dell’Energia Usa e riportato dal “Wall Street Journal”, secondo cui la pandemia di Covid “è nata molto probabilmente da una fuga dal laboratorio di Wuhan“. Affermazione, questa, che ha mandato su tutte le furie la Cina.

“COVID? BASTA DIFFAMARE LA CINA!”: PECHINO TUONA CONTRO IL RAPPORTO USA

L’agenzia di stampa ANSA ha riportato che la portavoce ministeriale si è soffermata soprattutto sulla conclusione “autorevole e scientifica raggiunta dopo una missione sul campo a Wuhan di inizio 2021″: essa era stata “condotta da esperti cinesi e dell’Oms”, arrivando a stabilire che “l’ipotesi della fuga di dati dal laboratorio era altamente improbabile”. Tuttavia, precedentemente, il Dipartimento dell’Energia Usa aveva evidenziato di non possedere certezze sulla genesi del virus.

E, a proposito dell’origine del Covid in Cina, ha ricordato ancora l’ANSA, “a metà febbraio l’Organizzazione Mondiale della Sanità si è impegnata a fare tutto il possibile ‘fino a quando non avremo la risposta’ sulle origini del Covid, smentendo un rapporto che suggeriva che l’agenzia avesse ormai abbandonato le sue indagini a causa di rapporti non particolarmente positivi con la Cina”. Di una cosa vi è piena certezza: la comunità scientifica intera considera fondamentale fare luce sulle origini del Coronavirus, in modo da poter anche ricavare spunti utili a prevenire pandemie future.











