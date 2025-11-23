In Cina è stato simulato un attacco elettromagnetico contro Starlink: l'obbiettivo è rendere inaccessibili le connessioni satellitari di Musk

Con la Cina che da tempo è preoccupata per la rapida diffusione della costellazione di satelliti Starlink del miliardario proprietario di SpaceX Elon Musk, si intensificano anche gli studi sulla possibilità di rendere completamente inutilizzabile il sistema satellitare in un futuro scenario di conflitto, quasi certamente contro Taiwan: proprio in questi giorni, infatti, alcuni ricercatori cinesi hanno simulato un attacco elettromagnetico contro Starlink, dimostrando che quelle che erano solamente ipotesi poco credibili stanno diventando sempre più reali.

Procedendo per ordine, è utile ricordare che Starlink è un progetto di SpaceX che promette (e, concretamente, lo fa) portare la connessione internet anche nei luoghi più remoti della terra: per farlo si avvale – da un lato – di una serie di satelliti in orbita e – dall’altro – di migliaia di altri satelliti nell’orbita cosiddetta “bassa” che direzionano il segnale sulla terra evitando i noti problemi dei sistemi tradizionali basati sulle antenne installate al suolo.

La Cina simula una guerra elettromagnetica contro Starlink: i test per disturbare le connessioni e renderle inaccessibili

Di per sé il sistema messo in piedi da Elon Musk è attualmente un unicum con alcune aziende che hanno provato – per ora con scarsi successi – a replicarlo; mentre la ragione per cui la Cina è preoccupata è legata soprattutto a quanto accaduto nelle prime fasi della guerra in Ucraina: dopo che la Russia ha distrutto le infrastrutture internet di Kiev, infatti, Musk ha offerto i suo servizi imprimendo una svolta importante nelle capacità di resistenza ucraine; riuscendo anche a superare i sistemi di difesa messi in piedi dalla Russia in brevissimo tempo.

La preoccupazione di Pechino è che Starlink possa essere impiegato anche in un possibile scenario conflittuale contro Taiwan, oltre a servire potenzialmente per lo spionaggio militare degli USA: già dal 2023 sono stati condotti decine e decine – addirittura centinaia – di studi che ipotizzavano modi sempre più ingegnosi per distruggere i satelliti di Musk; ma oltre alle possibili implicazioni civili, sono sempre stati accantonati per ragioni soprattutto economiche.

In questo contesto si inserisce la simulazione dalla quale siamo partiti, con cui la Cina ha simulato un attacco elettromagnetico contro i satelliti di Elon Musk: i ricercatori – e i dettagli, per ovvie ragioni, non sono stati resi noti – hanno testato l’efficacia di sistemi spoofing e jamming delle connessioni internet satellitari, ipotizzando la possibilità (ben più economica di armamenti in grado di raggiungere l’orbita bassa e di inseguire i satelliti) di disturbare il segnale in modo da renderlo inaccessibile.