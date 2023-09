Cina, spie in Italia tramite la rete diplomatica?/ L’allarme: “Contrattisti scelti da enti cinesi”

La Cina ci spia tramite la rete diplomatica-consolare? A chiederselo è Andrea Di Giuseppe, deputato di Fratelli d’Italia eletto nella circoscrizione America centro-settentrionale. Al centro di tutta la questione c’è il ruolo di contrattista, figura prevista per i Paesi con lingue particolari, come appunto il cinese. Questi dovrebbero avere solo compiti di front desk ma spesso, “a causa della carenza di personale, si trovano a ricoprire anche posizioni piuttosto delicate”, entrando dunque a contatto con documenti particolari.

Migranti, funzionario Ue "ostacolo ad accordo con Tunisia è Saied"/ "Gli chiediamo misure, ma si oppone"

Questo succede perché “durante l’epopea dei Cinquestelle al governo sono stati bloccati i concorsi dedicati al personale italiano e contemporaneamente sono esplose le assunzioni dei contrattisti, che oggi valgono il 35% del totale del personale”. Il numero, dunque, è enorme ed è problematico in Paesi come la Cina. Qui, infatti, come spiega la Farnesina a Libero, “i cittadini cinesi vengono assunti dopo selezione. Le candidature vengono poi formalmente trasmesse all’Ambasciata da uno specifico ente cinese. Questo perché la normativa locale prevede obbligatoriamente, per tutte le Ambasciate straniere in Cina, l’assunzione tramite specifiche Agenzie di Servizio che, per quanto attiene al processo di selezione e al rapporto contrattuale, esplicano una funzione simile a quella delle agenzie interinali”.

Usa, Biden tra gli operai dell'auto in sciopero/ "Ragazzi, meritate l'aumento"

Cina spia l’Italia? La proposta del deputato Fdi

Secondo Andrea Di Giuseppe, deputato di Fratelli d’Italia, le Agenzie di Servizio che assumono i contrattisti “sono controllate dal governo cinese che in quelle liste infila chi vuole. Perché no, anche spie. In più questi contrattisti dopo appena cinque anni di servizio hanno diritto al passaporto e alla cittadinanza italiana”. Attualmente sono 122 i contrattisti nella rete diplomatico-consolare cinese. La Farnesina conferma che le figure hanno mansioni “prevalentemente esecutive, con livelli autorizzativi più limitati rispetto ai cittadini italiani”. Secondo Di Giuseppe, però, “la carenza cronica di personale italiano di ruolo porta ad usare questi contrattisti anche per mansioni più delicate”

Michelle Obama, 740mila euro per un discorso di un'ora/ “Ha parlato di inclusività e diversità”

Per difendersi da questi pericoli, il deputato di Fratelli d’Italia spiega a Libero: “Stiamo preparando un Pdl, i cui punti centrali saranno due. Il primo riguarda l’abolizione del comma della legge del 1992 che consente di chiedere il passaporto “allo straniero che ha prestato servizio per almeno 5 anni alle dipendenze dello Stato”. Il secondo, invece, riguarda la revisione delle procedure di assunzione dei contrattisti: il concorso, secondo il deputato, dovrebbe essere fatto a Roma per evitare pressioni locali da parte della Cina.











© RIPRODUZIONE RISERVATA