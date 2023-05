Cina sviluppa il primo vaccino nazionale Covid a mRna/ “Rafforza memoria immunitaria”

In Cina arrivano le prime dosi di un vaccino contro il Covid sviluppato a livello nazionale e basato sulla tecnologia a Rna messaggero, cioè a mRna. È stato sviluppato in modo indipendente dal produttore CSPC Pharmaceutical Group e presto sarà disponibile in tutto il Paese, come afferma il China Daily. La prima dose è stata somministrata come booster a un anziano di Shijiazhuang, provincia di Hebei, coerentemente con la raccomandazione di dare priorità al richiamo per le persone adulte.

L’ultimo piano della Cina per le vaccinazioni contro il Covid è stato pubblicato nel mese di aprile dalla commissione congiunta del Consiglio di Stato per la prevenzione e il controllo del COVID-19. Yang Hanyu, vicepresidente del gruppo CSPS e responsabile della ricerca e dello sviluppo dell’azienda sui vaccini, ha dichiarato al China Daily che “il vaccino a mRNA può produrre forte immunità umorale, immunità cellulare e una memoria immunitaria a lungo termine, fornendo una protezione sostenibile per i vaccinati”. Ha poi aggiunto che il vaccino a mRNA messaggero prodotto a livello nazionale dalla Cina avrebbe vantaggi significativi nella prevenzione delle malattie più gravi e dei decessi causati dal Covid.

In Cina primo vaccino nazionale a mRna: “basta conoscere sequenza genetica Covid”

Il vaccino contro il Covid prodotto in Cina, il primo di produzione nazionale a possedere la tecnologia a mRna, promette di coprire le mutazioni principali della variante Omicron e può proteggere contro i ceppi Omicron. Negli studi clinici, la dose di richiamo si è dimostrata efficace nel neutralizzare in particolare le sottovarianti Covid Omicron BA.5, BF.7, BQ.1.1, XBB.1.5 e CH.1.1, come ha illustrato il gruppo farmaceutico. Inoltre, i ricercatori hanno affermato di essere in grado di modificare rapidamente questi vaccini a mRna per colpire nuovi ceppi.

“La produzione di vaccini a mRna non richiede coadiuvanti, preparazione di virus o di proteine ricombinanti, e può essere realizzata rapidamente se si conosce la sequenza genetica del virus” ha spiegato Yang Hanyu al China Daily. Questo vaccino di produzione nazionale cinese è stato approvato per l’uso d’emergenza dalla National Medical Products Administration a marzo, mentre la sperimentazione clinica ha ottenuto l’approvazione ad aprile 2022. Le principali materie prime e i materiali ausiliari utilizzati per la produzione nazionale di questo vaccino a mRNA sono tutte prodotti dall’azienda.











