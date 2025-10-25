I presidenti di Cina e USA Xi Jinping e Trump si incontreranno giovedì per un’intesa non solo commerciale, che riguarda anche la guerra in Ucraina

Donald Trump e Xi Jinping si incontreranno in Sud Corea giovedì 30 ottobre, probabilmente per suggellare un accordo tra le parti nella guerra commerciale condotta a colpi di dazi e nuove norme sull’esportazione delle terre rare. Ma il tema del summit non è tutto qui, spiega Giuliano Noci, prorettore del Polo territoriale cinese del Politecnico di Milano, i due capi di Stato parleranno anche di Russia, anzi la possibilità che Pechino faccia pressione su Putin per chiudere la guerra in Ucraina potrebbe essere un elemento decisivo dell’intesa.

I cinesi, d’altra parte, starebbero già assecondando le sanzioni USA alle società petrolifere russe, preannunciando una riduzione degli acquisti di carburante da Mosca: forse hanno paura che un irrigidimento statunitense nel conflitto ucraino finisca per indebolire troppo un alleato come quello russo, facendolo diventare più un peso che un punto di forza. L’accordo USA-Cina, comunque, sarà ai minimi termini, giusto il necessario per non danneggiare le due economie e con la possibilità che i rapporti tra i due colossi tornino a guastarsi.

Trump e Xi Jinping si incontrano: finalmente sono arrivati a un accordo?

I due vorrebbero divorziare, ma la vita da scapoli non fa per loro, e questo a causa dell’interdipendenza economica e tecnologica esistente. Le mosse delle ultime ore poi hanno evidenziato un ulteriore tratto.

Quale?

Da un lato Trump sta raggiungendo un’intesa con l’India, abbassando le tariffe nei suoi confronti in cambio dell’impegno a ridurre gli acquisti dalla Russia. Allo stesso modo la Cina, dopo l’annuncio del presidente USA delle sanzioni alle società petrolifere russe e a chi tratterà con loro, ha dichiarato la riduzione degli acquisti di petrolio via mare. Nell’incontro della settimana prossima l’elemento decisivo sarà la capacità della Cina di esercitare una moral suasion su Putin per interrompere le ostilità in Ucraina, un aspetto che giocherà non poco nella definizione dell’accordo commerciale obbligato tra cinesi e americani. Sarà un elemento facilitatore determinante.

Il negoziato tra Washington e Pechino non è più solo commerciale, ammesso che lo sia mai stato?

Trump è ossessionato dal fatto di essere stato preso in giro da Putin ad Anchorage e vuole interrompere la guerra in Ucraina. Ha capito che per smuovere il presidente russo deve prosciugargli le fonti di guadagno. L’85% del petrolio russo viene venduto a India e Cina.

Come mai i cinesi sembrano aver deciso di assecondare Trump su questo punto?

Ci sono da bilanciare molti obiettivi: la Cina ha bisogno assoluto di esportare. I vantaggi derivanti dall’acquisto a basso costo del petrolio dai russi possono essere compensati da una maggiore apertura dei mercati. Inoltre, se Trump, che avrebbe già concesso l’utilizzo di qualche missile a lungo raggio, fornisse i Tomahawk all’Ucraina, la Cina potrebbe temere un eccessivo indebolimento di Putin. E una Russia troppo debole non le conviene. Preferisce che la guerra si fermi qui: il capo del Cremlino è meno isolato del passato e tutto sommato ha riavuto, grazie a Trump, una tribuna internazionale. La guerra in Ucraina si risolve solo con un accordo fra cinesi e americani.

Su terre rare, chip e quant’altro, invece, come si comporrà la crisi sino-americana?

La Cina eserciterà un controllo morbido sull’export di terre rare, riservandosi sempre, però, il diritto di modificare l’accordo nel caso in cui le cose non vadano come auspicato. Il pericolo che si deteriorino i rapporti, la conflittualità, è ormai un tratto caratteristico del mondo in cui viviamo. Verranno definite regole minime di convivenza al di sotto delle quali né l’una né l’altra parte possono andare.

Il rapporto di amicizia incrollabile di cui parlava Xi Jinping con la Russia che fine ha fatto?

La storia dei rapporti tra Russia e Cina è fatta di tensioni e divisioni. C’è un interesse comune a gestire i 4.200 chilometri di confine tra i due Paesi, che oggettivamente sono una minaccia gigantesca sul fronte della sicurezza. In realtà il rapporto non è simmetrico: Putin dipende totalmente da Xi Jinping. La Cina è molto interessata alla Russia anche per l’affaccio sul Mare Artico, che sarà la nuova frontiera delle rotte marittime. È un’amicizia molto particolare, in cui uno fa da maggiordomo e l’altro dà gli ordini.

Questo nuovo approccio di India e Cina nei confronti del petrolio russo rischia di incrinare anche l’unità dei BRICS o della SCO, le due realtà dove si dovrebbe costruire il nuovo ordine mondiale alternativo agli USA?

È presto per dirlo. Credo che la Cina farà di tutto per tenere insieme i pezzi, poi bisognerà vedere Brasile e India che partita giocheranno. Trump sta guardando a Venezuela e Argentina proprio per contrastare l’avanzata cinese in Sudamerica. E qui occorrerà verificare che ruolo riuscirà ad avere il Brasile. L’India, invece, sta giocando molteplici partite, non sarà fedele a nessuno. I suoi rapporti con la Cina non sono idilliaci, anche se adesso siamo in un momento in cui conviene a entrambe le parti abbassare i toni.

(Paolo Rossetti)

