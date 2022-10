Cina, vaccini inefficaci contro Omicron/ “Troppo costoso importare Moderna”

La Cina sta scontando le conseguenze della decisione di rinunciare ai vaccini anti-Covid basati sull’mRna e della rivalità con la statunitense Moderna. Nel Paese, infatti, sono somministrati esclusivamente i vaccini locali Sinopharm e Sinovac basati sulla cosiddetta tecnologia a virus inattivato, che però è dimostrata inefficace contro le varianti Omicron del Coronavirus. È quanto espone il Sole24Ore, che sottolinea la volontà del presidente cinese Xi Jinping di proseguire sulla strada delle quarantene per rincorrere l’obiettivo “zero contagi”, una linea che è stata ribadita dallo stesso presidente durante il discorso di apertura del Congresso nazionale del Partito.

Bollettino vaccini Covid oggi 20 ottobre/ Balzo quarta dose, +54.000 in 24 ore

Mentre in Cina l’applicazione inflessibile delle quarantene sta provocando conseguenze pesanti sull’economia del Paese, la campagna di somministrazione dei vaccini a mRna in Europa e negli Stati Uniti hanno permesso di allentare le restrizioni e consentire la riapertura delle attività commerciali e produttive. Oltre all’inefficacia dei vaccini cinesi basati sul virus inattivato, il Sole24Ore riporta anche che in Cina fino a sei mesi fa il 43% delle persone over 60 non aveva ancora ricevuto la terza dose e il 38% non aveva mai ricevuto la prima dose di vaccino.

Bollettino Coronavirus Lombardia 20 ottobre 2022/ 17 morti, stabili terapie intensive

Cina, vaccini inefficaci contro le varianti Omicron del Coronavirus: lo scontro con Moderna

In Cina, la campagna vaccinale stenta a raggiungere la popolazione più fragile e i vaccini prodotti nel Paese risultano inefficaci contro le varianti Omicron, rendendo di fatto estremamente difficile ridurre la carica virale. E le continue quarantene costituiscono una minaccia per l’economia locale. La Cina ha cercato di introdurre i vaccini a mRna affidandone lo sviluppo a BeiGene, colosso del settore biotech, in alternativa a quelli messi a punto da Moderna e BioNTech, scontrandosi però con tempistiche molto lunghe e le problematiche della produzione su larga scala.

Bollettino Coronavirus Italia 20 ottobre 2022/ 81 morti, 41.712 nuovi casi

Da parte di Moderna è arrivato il rifiuto di rivelare alla Cina la formulazione la tecnologia del suo vaccino e l’acquisto diretto si tradurrebbe in un onere economico molto pesante da sostenere. La rivalità tra Cina e Stati Uniti in campo medico e di medicinali salvavita, come si legge su il Sole24Ore, non riguarda solamente i vaccini. A essere stato penalizzato da questa situazione tra le due superpotenze e dalle rigidissime regole della quarantena è anche un farmaco antitumorale, il Tislelizumab sviluppato da BeiGene. La statunitense Food and Drug Administration ne ha infatti rimandato l’approvazione perché, secondo fonti cinesi citate da ilSole24Ore, non era intenzionato a inviare degli ispettori che al loro arrivo avrebbero dovuto osservare tre settimane di quarantena, prima di poter ispezionare gli impianti del colosso farmaceutico.











© RIPRODUZIONE RISERVATA