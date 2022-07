Cina vuole colonizzare la Luna/ Allarme Nasa: “Vogliono atterrare sul satellite”

Secondo la Nasa, la Cina avrebbe intenzione di “conquistare” la Luna, prendendone il controllo. Accuse che Pechino ha respinto fermamente, spiegando che si tratterebbe di una “diffamazione irresponsabile” da parte della stessa Nasa. A detta dell’Agenzia Spaziale, la Cina potrebbe prendere il controllo della Luna nell’ambito di un programma militare. Negli ultimi anni avrebbe di fatti accelerato il ritmo del suo programma spaziale, concentrandosi sull’esplorazione del satellite.

Nel 2013 è avvenuto il primo atterraggio sulla superficie, con una navetta senza equipaggio, ma entro la fine del decennio potrebbero atterrare navette con astronauti al proprio interno. A lanciare l’allarme è stato l’amministratore della Nasa Bill Nelson, secondo il quale la Cina starebbe portando avanti una missione che avrebbe proprio come obiettivo quello di atterrare sulla Luna e “conquistarla”.

La Nasa accusa, la Cina risponde

“Siamo molto preoccupati per il fatto che la Cina voglia atterrare sulla Luna”, ha detto l’amministratore della Nasa Bill Nelson in un’intervista rilasciata al quotidiano tedesco Bild e pubblicata lo scorso sabato. Il capo dell’agenzia spaziale statunitense parlato del programma spaziale cinese, affermando che la Cina avrebbe rubato idee e tecnologia ad altri per portare avanti i propri progetti militari che hanno come obiettivo proprio quello di colonizzare la Luna.

Immediata la risposta da parte di Pechino. “Non è la prima volta che il capo della National Aeronautics and Space Administration statunitense ignora i fatti e parla in modo irresponsabile della Cina“ ha affermato Zhao Lijian, portavoce del ministero degli Esteri cinese. “La Cina ha sempre promosso la costruzione di un futuro condiviso per l’umanità nello spazio e si è opposta a qualsiasi corsa agli armamenti spaziali” ha proseguito il portavoce. La Nasa, con il programma Artemis, vorrebbe inviare una missione con equipaggio in orbita attorno alla luna nel 2024 ed effettuare un atterraggio con equipaggio vicino al polo sud lunare nel 2025. La Cina al momento sta lavorando su missioni senza equipaggio al polo sud.

