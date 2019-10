Cina, Xi: “Nessuna forza può scuotere Paese”/ E mostra missili capaci di colpire Usa

Ha tutte le sembianze di uno sfoggio di muscoli, una prova di forza, quella messa in campo dalla Cina di Xi Jinping in occasione della parata militare che celebra i 70 anni della nascita della Repubblica popolare. Dall’iconica piazza Tiananmen sono parole forti quelle pronunciate dal leader cinese, come riportato da “La Repubblica”:”Nessuna forza può neanche scuotere lo stato della Cina o fermare il popolo e la nazione cinesi dal marciare in avanti”. Il popolo cinese e i gruppi etnici, ha continuato Xi, “hanno raggiunto grandi conquiste che sbalordiscono il mondo negli ultimi 70 anni con sforzi concertati e una dura battaglia”. Non poteva mancare un riferimento alle situazioni potenzialmente più esplosive della regione, quelle relative ad Hong Kong, Macao e Taiwan:”Dobbiamo rimanere impegnati nella strategia di riunificazione pacifica e di un Paese, due sistemi. Uniremo l’intero Paese e continueremo a batterci per la completa riunificazione del nostro Paese. Sul viaggio davanti a noi dobbiamo tenere fermi i principi di ‘riunificazione pacifica’ e ‘un Paese due sistemi’, avendo prosperità e stabilità durature a Hong Kong e Macao, promuovendo lo sviluppo pacifico delle relazioni intrastretto”.

CINA, XI MOSTRA MISSILI IN GRADO DI COLPIRE GLI USA

Come se le parole non fossero abbastanza, anche la parata militare in sé passata in rassegna da Xi Jinping ha lanciato un messaggio diretto al resto del mondo ma in particolare agli Usa di Donald Trump con cui da tempo va avanti una guerra commerciale fatta di dazi e reciproci avvertimenti. In mezzo allo spiegamento di armi e soldati, infatti, per la prima volta sono apparsi anche i Df-41, i missili balistici intercontinentali capaci di trasportare fino a dieci testate nucleari e di costituire una potenziale minaccia per l’intero territorio americano. Nel centro di Pechino hanno fatto capolino anche i Df-58 e i Df-17, i missili supersonici, capaci di volare a una velocità cinque volte superiore a quella del suono e di evitare di essere identificati dai radar. Se non è una prova di forza questa…

