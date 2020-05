Cinderella Story se la scarpetta calza/ Su Italia 1 il film con Sofia Carson

Pubblicità

Cinderella Story se la scarpetta calza va in onda su Italia 1 per il pomeriggio di oggi, mercoledì 27 maggio, a partire dalle ore 15:55. Si tratta di una pellicola realizzata nel 2016 gli Stati Uniti d’America dalla casa cinematografica della Warner Bros in collaborazione con Film Afrika Worldwide per la regia curata da Michelle Johnston. Il soggetto e la sceneggiatura sono stati scritti da Elena Song, il montaggio è stato realizzato da David Finfer e Lawrence Jordan mentre le musiche della colonna sonora sono state composte da Jake Monaco. Nel cast sono presenti Sofia Carson, Jennifer Tilly, Thomas Law, Amy Louise Wilson, Jazzara Jaslyn e Nicole Fortuin.

Cinderella Story se la scarpetta calza, la trama del film

Ecco la trama di Cinderella Story se la scarpetta calza. Tessa è na donna che suo malgrado ha dovuto affrontare nel corso della propria vita molteplici difficoltà soprattutto legate al fatto di essere rimasta orfana quando era ancora una tenera bambina. Da sempre il suo più grande sogno è quello di riuscire a lavorare nel mondo dello spettacolo ed in particolar modo di diventare una vera e propria star per quanto concerne il canto e il ballo. Purtroppo questo suo sogno deve fare i conti con una realtà molto complessa e difficile in quanto lei vive in casa della sua matrigna che, dopo la morte del padre, ha decisamento preso il sopravvento costringendo la povera ragazza ad avere una vita fatta di tante complicazioni e soprattutto a vestire i panni di una sorta di domestica pronta a soddisfare ogni genere di esigenza delle due perfide sorellastre. Un giorno le due sorelle decidono di prendere parte ad un importante casting per ottenere un posto all’interno di un musical a fianco di una popolare popstar.

In palio non c’è soltanto la partecipazione a questo tour, ma anche la possibilità di sottoscrivere un importante contratto con una casa discografica che permetterebbe di disporre delle risorse per poter sfondare nel settore. La povera Tessa viene costretta a seguire l’intera famiglia per consentire alle due sorellastre di prendere parte. Lei dovrà essere una assistente pronta ad intervenire in caso di emergenza. Non appena mette piede all’interno di quel teatro sente dentro di sé una grande emozione per quell’ambiente che sembra essere fatto appositamente per lei. Durante le giornate trascorse in questa struttura fa la conoscenza di una costumista la quale avendo notato la passione e il talento di cui dispone la invita a sua volta a prendere parte magari travestendosi in maniera tale che la sua perfida famiglia non la possa riconoscere. Proprio come avviene nella favola di Cenerentola per la giovane ragazza ci sarà la possibilità di farsi apprezzare dalla popstar per le sue capacità ma al tempo stesso non può rivelare la sua identità il che le impone di scomparire nell’ ombra. Ma proprio come accade nella favola di Cenerentola anche in questo caso la verità saprà vincere su ogni cosa.



