Cindy Morgan, è morta l’attrice celebre per il film “Palla da Golf”/ La carriera tra cinema e serie tv

Cindy Morgan, addio all’iconica attrice di “Tron”

Il mondo del cinema piange oggi – 7 gennaio 2024 – una perdita inestimabile: Cindy Morgan, icona indiscussa del grande schermo, è venuta a mancare lo scorso 30 dicembre. Solo oggi – come riporta La Repubblica – il decesso è stato confermato dall’ufficio dello sceriffo situato presso la contea di Palm Beach. L’attrice è stata trovata senza vita nella sua abitazione di Lake Worth Beach, in Florida: aveva 69 anni.

L’improvvisa scomparsa di Cindy Morgan avrà certamente scosso i fan più nostalgici, coloro che hanno potuto apprezzare le sue principali pellicole prodotte a ridosso degli anni ottanta. A riportare la notizia della sua morte sono intervenuti il The Hollywood Reporter e Variety che – come anticipato – hanno ottenuto la conferma solo oggi l’effettivo decesso risalente allo scorso 30 dicembre 2023.

Cindy Morgan, una carriera illustre tra piccolo e grande schermo

Per chi si fosse perso alcune delle gesta pregevoli di Cindy Morgan, ricordiamo il suo ruolo centrale nella pellicola “Palla da Golf”; senza dubbio il progetto che l’ha consacrata nell’industria cinematografica. Non certo secondario il suo ruolo in “Tron”, altro grande successo dell’attrice scomparsa lo scorso 30 dicembre 2023 per cause naturali.

La carriera di Cindy Morgan è stata condita anche da diverse partecipazioni sul piccolo schermo in alcune celebri serie tv: da Love Boat a Vegas, passando per Chips. Questi alcuni dei titoli più rinomati e dove abbiamo potuto apprezzare il pregevole talento della compianta attrice. Tra le curiosità, in pochi sanno – come racconta La Repubblica – che l’attrice ha prestato la sua voce a Ma3a, personaggio presente nel titolo videoludico Tron 2.0, risalente al 2003.

