Cindy Stuart è la fidanzata di Raz Degan: "Volevo una casa e la complicità che ho trovato in lei"

Nel cuore di Raz Degan da ormai diverso tempo c’è spazio per un’altra donna, parliamo di Cindy Stuart, la persona che è riuscita a far brillare l’animo dell’attore e noto volto dello spettacolo. Una scintilla scattata durante un soggiorno a Bali e che si è presto trasformato in fiamma. I due si sono conosciuti parlando in inglese, visto che Raz Degan non sapeva che la ragazza fosse perfettamente in grado di parlare anche in italiano. Da quel momento in poi tra i due è nato un grande amore. In una vecchia intervista concessa a Verissimo da Silvia Toffanin, la donna si era aperta su Raz Degan, parlando di un “uomo di estremi contrasti”.

Della vita di Cindy Stuart non si conosce molto, se non che è venuta al mondo da una famiglia di chiare origini italiane, da qui anche la conoscenza del nostro Paese da parte della stessa Cindy Stuart. La fidanzata di Raz Degan si è poi divisa vivendo tra gli Stati Uniti e l’Italia, che oggi frequenta molto spesso anche per via della sua storia con Raz Degan, che in passato è stato legato a Paola Barale.

Cindy Stuart e l’amore con Raz Degan: “Volevo complicità”

Senza troppi giri di parole, Raz Degan in più occasioni ha speso delle belle parole per la sua compagna di vita, ammettendo di aver trovato quello che trovata, o almeno sperava di trovare. “Volevo la complicità, volevo una casa. Cindy mi ha dato questo.

Non sono perfetto, ma con lei sono un uomo migliore” ha confessato in una vecchia intervista l’attore ed ex naugrago dell’Isola dei famosi, capace di riconoscere il valore della donna che vive al suo fianco.