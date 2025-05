Dopo la fine della lunga storia d’amore con Paola Barale, Raz Degan ha trovato un altro amore: al suo fianco, ormai da circa sette anni, c’è Cindy Stuart. Non sono molte le informazioni che abbiamo in merito alla fidanzata di Raz Degan, che non è un volto noto del mondo dello spettacolo. Sappiamo però che Cindy è nata negli Stati Uniti da una famiglia di origini italiane e che per questa ragione ha sempre alternato la sua vita tra gli Usa e il Belpaese, al quale è profondamente legata. E, gli aerei, per Cindy Stuart non sono solo un modo per dividersi tra le sue origini e il Paese in cui è nata ma anche una grande passione. La fidanzata di Raz Degan, infatti, è una grande appassionata di viaggi e quando può fa le valigie per andare a scoprire nuovi angoli di mondo, spesso accompagnata proprio dall’attore, ovviamente quando gli impegni professionali lo permettono.

Benedetta Rossi/ Dalla crisi con il marito Marco Gentili all'intervento alla schiena

E, a proposito di impegni professionali, è stato lo stesso Raz Degan a rivelare che Cindy Stuart, la sua fidanzata, lo ha spinto a prendere parte al cast della fiction Rai “A un passo dal cielo”, dove recita da qualche tempo. A quando pare l’italo-americana sarebbe una grande fan della serie e appena si è presentata l’occasione per il compagno, lo avrebbe spinto a prenderla al volo.

Delitto di Garlasco, a Le Iene audio vocali di Paola Cappa/ "Non ha mai detto che avevano incastrato Stasi"

Cindy Stuart, fidanzata di Raz Degan: l’amore scoppiato a Bali

A proposito di viaggi, pare che Cindy Stuart e Raz Degan si siano conosciuti proprio durante un viaggio a Bali, nel 2017. I due si sarebbero fin da subito notati e da lì sarebbe nato qualcosa tra loro che si è poi trasformato in amore. Le presentazioni ufficiali in tv sono arrivate però solamente nel 2023 a Verissimo. “Mi segue quasi sempre ma è raro trovare una donna che accetti il fatto che sei sposato col viaggio e l’imprevisto” aveva dichiarato in quell’occasione Raz.