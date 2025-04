Tra le coppie più amate e odiate allo stesso tempo di Pechino Express c’è quella dei “Cineasti”, formata dalla simpaticissima Nathalie Guetta e da Vito Bucci. Ma chi sono i “Cineasti”? Lei è un’attrice molto conosciuta e apprezzata, francese ma naturalizzata italiana. È la sorella del noto dj David Guetta ma anche l’amatissima Natalina in Don Matteo, ormai dal 2000 nel cast della serie televisiva Rai. Nathalie ha 66 anni e ha scelto di mettersi in gioco insieme a Vito Bucci, che di anni ne ha invece 35.

Lui ha alle spalle un percorso nella facoltà di Arti e scienze dello spettacolo all’Università La Sapienza: svolge il ruolo di segretario di produzione per diversi progetti cinematografici e in tv lavora per la serie “Don Matteo”, dove ha conosciuto appunto Nathalie Guetta. Tra i due è nata una bella amicizia anche se a Pechino Express sono un po’ come cane e gatto, e non mancano discussioni e pesanti liti, in un ultimo c’è stato un pesante sfogo dell’attrice francese contro Vito.

Cineasti Pechino Express 2025, Nathalie Guetta e Vito Bucci: chi sono? Web diviso

Il web, infatti, l’ha incoronata come una delle coppie più bizzarre. “A me i cineasti ogni volta che litigano fanno proprio crepare, vi giuro sono sempre a tanto così dallo scannarsi a vicenda” scrive un utente sul web. Non a tutti, però, sono così simpatici. Per tanti, infatti, il loro modo di litigare è svernante. Per questo alcuni scrivono che non si reggono più mentre altri vorrebbero vederli fuori. “I cineasti li salva solo che Vito è una adorabile vittima” si legge ancora in un altro commento web.

Secondo qualcuno, inoltre, i due sono anche piuttosto fortunati, come è stato nell’ultima puntata. Allo stesso tempo, però, c’è chi continua ad apprezzarli nonostante i loro battibecchi continui: “I cineasti mi fanno crepare, io sono pazza di Nathalie Guetta, buttatela al Grande Fratello l’anno prossimo, verrà squalificata dopo dieci minuti ma saranno i più belli della mia vita” scherza un’utente sui social.