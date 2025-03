Nathalie Guetta e Vito Bucci ancora in gioco a Pechino Express 2025, per alcuni è sorprendente!

Nathalie Guetta e Vito Bucci, ovvero i Cineasti di Pechino Express 2025, barcollano ma non mollano. La coppia avanza a sorpresa nel reality itinerante di Sky, scongiurando il rischio eliminazione. Nella scorsa puntata Vito Bucci si è dedicato alla sua compagna di avventura, spronandola e trainandola verso il traguardo. Nathalie, dal canto suo, non ha ancora mostrato il lato migliore da concorrente a Pechino Express e Bucci sta facendo un po’ tutto da solo.

Non sono però mancati i momenti divertenti nel corso della terza puntata, tra gag e siparietti che hanno fatto sì che i Cineasti conquistassero la simpatia del pubblico. Come coppia divertono e intrattengono in modo naturale: abbiamo visto lei ballare e destreggiarsi nella lingua locale, ma anche sonnecchiare mentre una guida del posto forniva preziose indicazioni sul percorso circostante ad entrambi.

Nathalie Guetta e Vito Bucci, i Cineasti di Pechino Express: una coppia da non sottovalutare troppo…

Alcuni fan di Pechino Express 2025, giustamente, si domandano come i Cineasti siano riusciti a superare indenni le prime puntate. Quesito più che corretto e che alimenta la curiosità in vista della puntata di questa sera. Nathalie Guetta e Vito Bucci riusciranno a superare le insidie che li attendono? La coppia dei Cineasti non vuole uscire dai giochi così presto e lo si evince anche dallo scambio che i due concorrenti hanno avuto nella tappa precedente.

Malgrado Nathalie non sembri molto motivata, in realtà la gara le interessa eccome. Questione di orgoglio, ma anche il desiderio di proseguire il viaggio assieme al suo compagno di avventure. Insomma i Cineasti barcollano ma non mollano. Come se la caveranno nella tappa di questa sera?

