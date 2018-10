PACIFIC RIM, CANALE 20/ Streaming video del film di Guillermo del Toro (27 ottobre 2018)

Charlie Hunnam interpreta il ruolo dell’eroe Raleigh Becket in “Pacific Rim” di Guillermo del Toro. Intervistato da Stars System, l’attore ha raccontato come ha ottenuto il ruolo dell’ex pilota caduto in disgrazia: “Avevo incontrato Guillermo quando stava facendo “Hellboy 2”… Credo che mi abbia tenuto sotto controllo negli anni e dato il suo rapporto con Ron Perlman, credo avesse osservato il mio lavoro in “Sons of Anarchy”. E poi in qualche modo è arrivato alla decisione che sarei stato io il ragazzo che avrebbe salvato il mondo in questo suo lavoro”. Charlie Hunnam ha poi raccontato come è stato lavorare con il regista messicano: “È un uomo molto, molto gentile, generoso e collaborativo… È un rapporto che si sta sviluppando nel tempo e io ho sempre sperato accadesse una cosa del genere e cioè instaurare un rapporto di lunga data con un regista e poter lavorare con lui più volte”. Ricordiamo che “Pacific Rim”, clicca qui per vedere il trailer, andrà in onda sul 20 a partire dalle 21.00 ma sarà possibile vederlo anche in streaming grazie al portale di Mediaset, sui propri dispositivi mobile cliccando qui.

CURIOSITÀ SUL FILM

Una produzione del 2013 quella proposta da Canale 20 per la sua prima serata di oggi, sabato 27 ottobre 2018, prodotta, sceneggiata e diretta da Guillermo del Toro negli Stati Uniti d’America mentre il soggetto è stato scritto da Travis Beacham. Le case di produzione che hanno reso possibile la realizzazione del film sono state Warner Bros. Pictures che ha gestito anche la distribuzione del film nel nostro Paese e la Legendary Pictures. Lo sceneggiatore Travis Beacham scrisse il plot per il film e anche quello per il fumetto Pacific Rim: Tales from Year Zero. Il fumetto è una sorta di prologo a quanto avviene nella pellicola cinematografica, infatti narra eventi accaduti 12 anni prima. Beacham disse di aver avuto l’idea per Pacific Rim mentre passeggiava lungo la costa della California in una giornata nebbiosa. Lo skyline gli suggerì l’idea di un gigante meccanico in attesa di muoversi. Tutti i mostri del film sono stati realizzati con la computer grafica, ma il loro design fu concepito in modo classico, come se fossero dei costumi che dovevano essere indossati da attori in carne ed ossa. La conclusione del film si svolge nel 2015, nel corso degli eventi ci sono due balzi temporali in avanti, tra il 2013 e il 2020 e tra il 2020 e il 2025. Uno dei kaiju che appare all’inizio del film si chiama Karloff in onore dell’attore Borsi Karloff, il più famoso interprete del personaggio di Imothep, la mummia. Guillermo del Toro disse di aver preso ispirazione per la composizione delle immagini da dipinti famosi di Goya e da Hokusai, ovvero opere d’arte giapponesi. Errori presenti nel film: nella scena in cui un mostro rompe il muro del teatro dell’opera di Sidney, in realtà si mette in scena qualcosa che non sarebbe dovuto accadere. Se il mostro viene dal mare, infatti, non ha bisogno di sfondare nulla perché il muro si trova dall’altra parte.

ALLA REGIA GUILLERMO DEL TORO

Nella prima serata di questo sabato 27 ottobre, sul Canale 20 del digitale terrestre verrà trasmessa la pellicola fantastica e d’azione Pacific Rim. La regia è di Guillermo del Toro e il film è stato pubblicato nelle sale cinematografiche nel 2013. La sceneggiatura si ispira ai cartoni animati e ai fumetti giapponesi che parlano dei grandi robot che combattono contro i mostri, detti Kaiju. Il titolo originale è lo stesso che è stato dato alla versione italiana, Pacific Rim, che indica la frattura subacquea che nel film si apre sotto l’Oceano Pacifico. Gli attori protagonisti sono Charlie Hunnam (Raleigh Becket), Idris Elba (Stacker Pentecost), Rinko Kikuchi (Mako Mori), Charlie Day (Newton Geizler) e Ron Perlman (Hannibal Chau). Il film fu apprezzato alla critica ma meno dal pubblico. Poco prima della sua uscita in America fu pubblicato anche un fumetto, in seguito dalla sceneggiatura è stato tratto un videogioco. Nel 2018 è stato girato il sequel, Pacific Rim – La rivolta (Pacific Rim: Uprising). Ma ecco adesso la trama del film nel dettaglio.

PACIFIC RIM, LA TRAMA DEL FILM

Nel 2013 sul fondo dell’Oceano Pacifico si apre una frattura da cui cominciano ad emergere dei mostri, i Kaiju. Questo mostri si accaniscono contro gli Stati che si affacciano sull’oceano e sono di grandi dimensioni, quindi cominciano a causare morte e devastazione. Il genere umano viene impegnato in una lotta che durerà per molti anni a venire. La guerra contro i Kaiju viene combattuta con i Jaegers, dei grandi robot controllati da due piloti in collegamento neuronale. I Jaegers però non sembrano poter da soli fronteggiare il pericolo, così si decide di costruire un’enorme muraglia con lo scopo di contenere i Kaiju e di tenerli lontani dalle terre abitate dagli uomini.