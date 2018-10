SHREK – E VISSERO FELICI E CONTENTI, ITALIA 1 / Streaming video del film d’animazione (oggi, 27 ottobre 2018)

Stephen Holden del New York Times ha dichiarato “Ciò che rende forte “Shrek e vissero felici e contenti” sono i suoi personaggi principali brillantemente realizzati, che quasi un decennio dopo il primo film “Shrek” rimangono vitali e coinvolgenti”. James Berardinelli di Reelviews ha premiato il film 3 su 4 stelle e ha scritto “Anche se Shrek e vissero felici e contenti è obbligatorio e non necessario, è meglio di Shrek Terzo”. Pete Hammond di BoxOffice ha dato il film a 4,5 stelle su 5, dicendo che url quarto capitolo della saga è “Esilarante e sentito dall’inizio alla fine, questo è il miglior Shrek”. Ricordiamo che “Shrek e vissero felici e contenti”, clicca qui per vedere il trailer, andrà in onda su Italia 1 a partire dalle 21.25, ma sarà possibile vederlo anche in streaming grazie al portale di Mediaset, sui propri dispositivi mobile cliccando qui.

CURIOSITÀ SUL FILM

Shrek e vissero felici e contenti è una pellicola d’animazione prodotta nel 2010 negli Stati Uniti d’America e affidata alla regia di Mike Mitchell mentre la produzione è stata curata dalla casa DreamWorks Animation. In una scena si vede il Pifferaio Magico che intona un pezzo con il suo strumento. A suonare è un noto flautista, Jeremy Steing, che è anche il figlio di William Steig, creatore del personaggio di Shrek. Se si osserva con attenzione si possono notare delle grandi differenze tra il primo Shrek, che è del 2001, e questo quarto capitolo del 2010. Infatti la computer grafica nel frattempo ha fatto dei passi da gigante. Questo appare evidente sopratutto nel modo in cui vengono animati i capelli di Fiona, piuttosto statici nel primo capitolo e ora invece fluenti e molto più realistici. Il nano Tremotino appariva solo per un breve momento anche in Shrek Terzo, ma aveva fattezze molto diverse da quelle che assume in E vissero felici e contenti. All’ingresso del suo parco si legge l’iscrizione di Dante per l’Inferno: lasciate ogni speranza o voi che entrate. Il titolo originale di questo film doveva essere Shrek goes fourth (in italiano, più o meno, Shrek va per il quarto). Questo perché si pensava di realizzare anche un quinto film. Quando si decise invece di interrompere la saga con questo episodio, si preferì E vissero felici e contenti. Errori presenti nel film. Quando Shrek arriva a Molto Molto Lontano dopo aver fatto il patto con Tremotino, si dice che sono passate solo due ore. In realtà nei film precedenti si mostra che per andare dalla palude di Shrek al reame occorrono molti giorni di cammino. Quando il patto con Tremotino si rompe poiché Shrek scambia il bacio del vero amore, torna al momento della festa di compleanno dei suoi bambini. In realtà sarebbe dovuto tornare al momento in cui ha firmato il patto con il nano.

I DOPPIATORI MIKE MYERS E CAMERON DIAZ

Il film di animazione digitale Shrek e vissero felici e contenti (Shrek Forever After, il titolo originale). La pellicola è stata prodotta dalla Dreamworks Animation nel 2010, con la regia di Mike Mitchell. Il lungometraggio fa parte del fortunato franchise che racconta le avventure dell'orco Shrek, personaggio di fantasia nato dalla penna dello scrittore William Steig. Si tratta del quarto e ultimo film della serie. Shrek e vissero felici e contenti è stato preceduto da Shrek (2001), Shrek 2 (2004) e Shrek terzo (2007). Inoltre sono stati realizzati anche dei cortometraggi e degli spin off che hanno come protagonista un personaggio secondario della serie, il Gatto con gli Stivali, che tanto nella versione inglese che in quella italiana è doppiato da Antonio Banderas. Il film fu nominato ad un Saturn Awards e ad altri importanti premi cinematografici e fu campione d'incasso, risultando tra uno dei 100 film che hanno incassato di più nella storia del cinema. La voce dell'orco Shrek in italiano è di Claudio Cecchetto.

SHREK E VISSERO FELICI E CONTENTI, LA TRAMA DEL FILM

Shrek adesso è un padre di famiglia e conduce un’esistenza tranquilla con sua moglie Fiona e i suoi tre figli. Abita nella palude in cui ha abitato da sempre e rimpiange un po’ i vecchi tempi. La routine quotidiana lo opprime talmente tanto che, quando il nano Tremotino gli propone di avere un giorno dei vecchi tempi in cambio di un giorno della sua infanzia, Shrek accetta. Non sa che Tremotino gli ha teso una trappola. Il nano infatti vuole diventare il sovrano di Molto Molto Lontano, così sottrae all’orco il giorno della sua nascita. Siccome Shrek non è nato, Fiona non è stata liberata e tutta la storia è andata molto diversamente. Soprattutto Shrek, allo scadere delle 24 ore, scomparirà. Per impedire che ciò accada e rimettere tutto a posto l’orco dovrà ottenere il bacio del vero amore.