Simone Coccia Colaiuta contro Ilary Blasi/ Video “Fabrizio Corona, mostra foto dei festini di Francesco Totti”

La lite tra Fabrizio Corona e Ilary Blasi ha riacceso i riflettori sulla vicenda relativa al presunto tradimento di Francesco Totti con Flavia Vento. Nelle ultime ore però sono arrivate nuove, e altrettanto pesanti, accuse. A intervenire è Simone Coccia Colaiuta, ex concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello condotto da Barbara d’Urso. Su Instagram ha preso le difese dell’ex fotografo dei vip, ha quindi attaccato Ilary Blasi e poi ha seminato nuove voci sulla coppia. «Ilary, il diritto di replica lo devi dare a 360 gradi, non soltanto quando fa comodo a te», ha esordito il fidanzato della senatrice Stefania Pezzopane. Poi ha aggiunto: «Tutta l’Italia sa quello che avete fatto tu e tuo marito, divertimenti, feste e festini». Cosa avrà voluto dire Simone Coccia Colaiuta con queste dichiarazioni? Insinuazioni poco chiare ma al tempo stesso pesanti, che potrebbero avere serie conseguenze… Clicca qui per il video della storia di Coccia su Instagram.

“CORONA, PUBBLICA FOTO DEI FESTINI DI FRANCESCO TOTTI”

Simone Coccia Colaiuta non ha apprezzato come Ilary Blasi ha gestito il confronto con Fabrizio Corona. Ciò che l’ex gieffino non perdona alla conduttrice è il fatto che non abbia permesso all’ospite di replicare, visto che gli è stato abbassato il volume del microfono. In un post su Facebook, che è sparito salvo ricomparire sui social grazie agli screenshot di molti utenti, il fidanzato di Stefania Pezzopane non solo ha preso le difese di Fabrizio Corona, ma è tornato sulla vicenda dei presunti, e non meglio specificati, festini. «Orgoglioso di te bro, l’hai asfaltata», ha scritto rivolgendosi direttamente all’ex fotografo dei vip, a cui poi ha chiesto di tirare fuori il presunto materiale che ha su Francesco Totti. «Caccia due foto di Totti quando faceva i festini. Ci vediamo a Milano», ha concluso poi Simone Coccia Colaiuta. La sensazione è che questa vicenda è destinata a far discutere…