Alessia Gioffi/ Video, “Ho avuto una chiamata da Gesù, Dio mi ha cambiato totalmente la vita” (Domenica Live)

Alessia Gioffi, la bionda e vulcanica ex ragazza di Non è la Rai è intervenuta questo pomeriggio nel corso del talk show di Domenica Live con protagonisti i Vip in contatto con l’Aldilà. In tanti hanno raccontato le proprie esperienze con il sovrannaturale, e solo verso la fine della parentesi è intervenuta a gamba tesa anche Alessia la quale nei mesi scorsi, in una intervista a DiPiù aveva raccontato la sua importante svolta religiosa. “Gesù mi parla”, aveva dichiarato, spiegando come la sua esistenza fosse cambiata e come oggi dedichi molto tempo ad aiutare il prossimo. “Ho avuto una chiamata da Gesù”, ha dichiarato in un filmato trasmesso a Domenica Live, spiegando in che modo la sua vita sia stata completamente stravolta. “Gesù è veramente tutta la mia vita”, ha aggiunto la vulcanica Alessia. Nella sua camera da letto, campeggia una grande immagine di Gesù che ha da molti anni. Le telecamere di Domenica Live l’hanno seguita anche nella chiesa dove quattro anni fa è cambiato tutto per lei e dove sarebbe avvenuta la sua “chiamata”. Parlando con la Madonna le è stato detto che “dovevo radunare tutti i miei vestiti e la notte di Natale andarli a donare”. Da quel momento avrebbe scoperto l’amore per la vita vera. CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO

ALESSIA GIOFFI E L’AMORE PER GESÙ

Dopo essere rimasta a lungo in silenzio nel corso della sua ospitata, Alessia Gioffi, incalzata da Barbara d’Urso in merito ai presunti segnali che lei, da credente, avrebbe avuto, ha replicato: “Io il primo segnale che ho è la gioia che Gesù mi dà!”, ha esordito. L’ex ragazza di Non è la Rai ha ammesso di essere rimasta in quel momento in trepida attesa, aspettando di parlare finalmente di Gesù. Le precedenti testimonianze, infatti, avevano fatto tutte riferimento a strani episodi ma senza mai citare la sfera religiosa. “Stavo scoppiando adesso, non ce la facevo più, mi chiedevo: ma quando si parla di Gesù?”. “Viva Dio e viva Gesù!”, ha commentato Alessia Gioffi, dopo aver finalmente avuto la parola nel corso della trasmissione Domenica Live. A sua detta, tutti i segnali fino a quel momento raccontati da diversi testimoni celebri sarebbero infatti da attribuire solo ed unicamente a Dio. “A me Dio ha cambiato completamente la vita”, ha spiegato la vulcanica Gioffi, scusandosi con il pubblico per la sua esuberanza e per il modo con il quale è intervenuta dopo aver atteso per troppo tempo in silenzio. Quindi ha spiegato quale sia il segnale più forte che ha finora ricevuto: “E’ che Dio, Gesù ci parla a tutti, non solo a me. Devi aprire il cuore più che puoi al cielo, a Gesù, a un santo, a chi vuoi te”, ha aggiunto.