AMORE CRIMINALE NON VA IN ONDA/ Perché? Al suo posto il primo episodio de “Le ragazze”

Nuovo ciclo di puntate per Le ragazze di Rai 3, che da domenica 28 ottobre tornano in prima serata. Per la nuova edizione di Amore criminale, invece, si dovrà attendere la primavera. Le testimonianze e le storie di Veronica Pivetti e Matilde D’Errico si sono esaurite domenica scorsa: nel 2019, Amore criminale e Sopravvissute torneranno in onda con nuove puntate. Le ragazze è uno show tutto al femminile, delle donne per le donne. Conduce Gloria Guida, attrice e personaggio-simbolo dello scorso secolo. Le protagoniste della prima puntata sono Sultana Razon Veronesi, Laura Efrikian, Armanda De Angelis, Sara Simeoni, Marcella Stagno e Greta Maffioletti. La serata si apre alle 21.10 con il racconto di Sultana, medico pediatra e vedova di Umberto Veronesi. La sua è una storia struggente, che passa per la deportazione nel campo di concentramento di Bergen-Belsen. Dagli anni Quaranta agli anni Sessanta: Laura Efrikian ad esempio, n’è stata un’icona a tutti gli effetti. Quegli anni lì li ha vissuti nella veste inedita di attrice e annunciatrice televisiva. Memorabile il suo amore con Gianni Morandi, che la portò in un certo senso alla ribalta.

AMORE CRIMINALE NON VA IN ONDA, LE RAGAZZE LO SOSTITUISCE

Si prosegue con Armanda De Angelis, operaia sindacalista forte e agguerrita. Un destino apparentemente diverso da quello della Efrikian: le accomuna solo la determinazione nell’affrontare le sfide di ogni giorno. Né Laura né Armanda hanno mai smesso di sognare. Era un’epoca difficile, specie per le donne, tra contestazioni e femminismi dilanganti. Ma entrambe seppero come affermarsi. E non furono nemmeno le uniche: Sara Simeoni, ad esempio, fece dello sport la sua ragione di vita. Nel ’78 guadagnò un record mondiale nella sua categoria, e anche alle Olimpiadi, due anni dopo, fu un successo clamoroso. Marcella Stagno, ancora, racconta la sua militanza nei giornali, e Greta Maffioletti, ventiduenne di Bergamo, fa una perfetta chiosa sulla famiglia, i legami e… il futuro.