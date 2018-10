CLAUDIA GERINI/ Il pronostico su Napoli-Roma e il futuro della squadra: “Che ci frega della Juve?”

Claudia Gerini, attrice e tifosa romanista, fa il suo personale pronostico sul big match Napoli-Roma. In un’intervista a La gazzetta dello sport, la Gerini parla a lungo di calcio… e famiglia. La cessione di Nainggolan? “Io e mia madre rimaste male. Con la razionalità abbiamo capito la scelta, ma certo il cuore… Però andiamo avanti”. E si ricomincia proprio stasera. Se Dell’Anna non fa previsioni, la Gerini, invece, se la sente. “Diciamo 2-2. Decisivi De Rossi e Dzeko. Mi sembra che Edin sia in discreta forma e lui in queste partite si esalta”. Ma la Roma, in generale, non se la passa benissimo. Nell’ultimo periodo è un po’ incostante, si alternano alti e bassi e non trova il suo equilibrio. Quando uscirà Suburra, nel 2019, non è certo che la Roma sarà “in alto” (anche in classifica). “Credo che abbia il carisma e il talento per guidare questi giocatori. E penso anche che finalmente siamo sulla strada giusta. Non mi vorrei sbilanciare troppo, ma per me la Roma anche quest’anno finirà in alto”.

Claudia Gerini: “Ünder il migliore della Roma”

Per Francesco Totti, la Juve è davvero su un altro altro pianeta. E per lei? “E che ci frega a noi degli altri pianeti? Proviamoci. Fine”. Sara, in Suburra, ha un animo da leader carismatico. Un po’ come Patrizia di Gomorra, con la differenza della fede calcistica. Chissà chi è, il vero “capitano” della Roma, il vero giocatore capace di un percorso simile. “Non ho dubbi: Ünder, mi piace tantissimo. Ha fantasia, corsa e secondo me deve ancora sbocciare definitivamente. E mi piace anche Lorenzo Pellegrini, davvero un bel talento”.