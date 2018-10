Danni collaterali, Iris/ Streaming video del film con Arnold Schwarzenegger (oggi, 28 ottobre 2018)

Desson Howe del Washington Post ha definito “Danni collaterali” un film “straordinariamente ordinario” e ha scritto: “Anche per gli standard del cinema d’azione, Danni Collaterali è deludente”. Claudia Puig, di USA Today, ha dichiarato: “È un’altra opportunità per Schwarzenegger – che sembra essere in perpetua modalità “Terminator” – per flettere i muscoli”. Roger Ebert del Chicago Sun-Times ha dato al film tre stelle su quattro e l’ha descritto come “un abile esempio del tipico film d’azione di Schwarzenegger”. Maurizio Porro, sul Corriere della Sera,ha stroncato il film: “Danni collaterali del regista d’azione Andrew Davis rappresenta uno dei vertici del ridicolo del cinema d’azione muscolare. Dargli del reazionario sarebbe un complimento, perché è solo un concentrato di insensatezza in un ricettacolo di violenza. Per fortuna spesso il racconto è così ridicolo da risultare comico suo malgrado”. . Ricordiamo che “Danni collaterali”, clicca qui per vedere il trailer del film, va in onda su Iris a partire dalle 21.00, ma sarà possibile vederlo anche in streaming grazie al portale di Mediaset, sui propri dispositivi mobile cliccando qui.

NEL CAST ARNOLD SCHWARZENEGGER

Azione, suspense brividi per un thriller ideale per un prime time all’insegna del pathos, ‘Danni collaterali‘ è una pellicola datata 2002, proposta come replica ideale nella lotta all’auditel per questa sera, domenica 28 ottobre 2018. Film scelto da Iris che dalle ore 21,00 è ancora una volta pronto ad attirare un buon share di pubblico. Sceneggiato sapientemente da David Griffiths e Peter Griffiths, prodotto da Steven Reuther e David Foster, grande talent scout nel mondo della musica ed organizzatore di eventi su scala mondiale, la produzione della pellicola ha destinato al regista Andrew Davis il compito di dirigere la sceneggiatura grazie alle doti e la propensione dell’artista di muoversi bene in ambiti d’azione cinematografica. Lo ricordiamo proprio in queste situazioni con pellicole come ‘Uccidete la colomba bianca (The Package)’ con Gene Hackman e Tommy Lee Jones, un film oramai da cineteca, indimenticabile nella sottile tensione emotiva, oppure per ‘Trappola in alto mare (Under Siege)’, ancora Tommy Lee Jones qui al fianco di Steven Seaga, o ‘Holes – Buchi nel deserto’, in questo caso più commedia seppure infarcita di azione, un film per ragazzi e famiglie del nuovo corso di Andrew Davis. Ma adesso ecco nel dettaglio la trama del film.

DANNI COLLATERALI, LA TRAMA DEL FILM

Gordy Brewer perde tutto ciò che ama in una mattina nella quale nulla doveva andare come invece è successo. Lavora come vigile del fuoco nella città di Los Angeles e in quella tremenda mattinata si recava in un bar della città californiana per incontrare la moglie ed il figlio ammalato per portare quest’ultimo dal medico. Un attentato dinamitardo fa invece esplodere il locale e la vita delle persona che amava più i lui stesso assieme ad altre persone. Da quel momento per il vigile del fuoco nulla è come prima. Innocenti morti (una scoperta che Gordy Brewer farà in pochi giorni) in un attentato che doveva invece uccidere, sterminare letteralmente, alcuni agenti CIA assieme a membri dei servizi militari colombiani, una storia legata al narcotraffico ed agli eserciti para governativi dei cartelli della droga. Tutto ciò però non interessa Gordy Brewer, il quale ora vuole solo vendetta e quello è il suo scopo, scovare chi ha posto fine alla sua felicità, alla vita di sua moglie e del suo bimbo. Causa di tutto è un certo Lupo, un estremista colombiano che punta alla rottura sistematica delle relazioni diplomatiche tra Colombia e Stati Uniti d’America e Lupo diverrà la nemesi del vigile del fuoco. Da lì’ la vendetta personale di Gordy Brewer mentre anche la CIA è sulle tracce dell’attentatore ma la caparbia i un marito e padre straziato avrà ancora più forza di quella dei servizi segreti per le motivazioni emotive.