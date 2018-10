Domenica In/ Ospiti, Raoul Bova in collegamento da Bogotà: “Resterò qui ancora un po’!”, ecco perché…

Protagonista de I Medici, serie tv attualmente in onda su Rai 1 con la seconda stagione, Raoul Bova ha salutato il pubblico di Domenica In in collegamento da Bogotà. L’attore si trova attualmente in Colombia a causa di alcuni impegni di lavoro, che lo porteranno molto presto sul piccolo schermo, con una nuova fiction tutta da non perdere. Ecco le sue parole: “Sto facendo una serie per Abc, è una serie sudamericana che sarà prodotta da Netflix; resterò qui ancora un pochino perché le riprese sono lunghe. Per tornare ci vorrà metà novembre”. Nonostante una serie di difficoltà legate ai collegamenti, Mara Venier ha cercato di portare avanti l’intervista indagando sull’ormai imminente nascita del suo quarto figlio, ma i problemi tecnici hanno reso impossibile mettersi in contatto con l’attore, del quale appariva sullo schermo soltanto l’immagine: “Raoul ti vogliamo bene amore della zia, ma è un collegamento difficile. Non si sente proprio!”. (Agg. di Fabiola Iuliano)

Gigi d’Alessio telefona in diretta, Nino D’Angelo: “essere amici è una cosa molto bella”

Nino D’Angelo si racconta a Domenica in, anticipando i nuovi progetti con Gigi D’Alessio – sui quali per il momento preferisce mantenere il più stretto riserbo – e l’amicizia che da qualche tempo li lega. “Per una vita il pubblico ci ha molto divisi”, ammette il cantante partenopeo nel salotto di Mara Venier; oggi, però “essere amici è una cosa molto bella, abbiamo seminato una bella amicizia nuova, ci vogliamo bene”. Nell’intervista, Nino D’Angelo elogia il talento culinario di Gigi D’Alessio, anche se non può fare a meno di mettere in dubbio che sia veramente lui l’artefice dei pranzi realizzati a casa sua: “è un grandissimo cuoco. Lui è il mio cuoco preferito. La prima volta che ci sono andato mi ha fatto il ragù, però non so ancora se l’ha fatto lui. (…) Voglio vederlo con il cappello di cuoco”. A chiarire ogni cosa ci pensa però Gigi D’Alessio, che interrompe l’intervista telefonando in diretta tv: “Nino come al solito è maleducato, gli ho fatto preparare da mangiare e non si è presentato”, ammette il cantante, “lui è di carattere così, però gli devo fare i complimenti perché come l’ho visto vestito oggi non l’ho mai visto”. (Agg. di Fabiola Iuliano)

Francesco Facchinetti sul caso Desirée: “La mia generazione faceva peggio”

A Domenica In, don Gaetano Saracino racconta la famiglia di Desirée: “Di sicuro lo scenario era disgregato. Ma oltre all’assistenza sociale si fa pochissimo: io mi metto da uomo e da sacerdote accanto a chi soffre. Ciascuno di noi – prosegue – ha l’obbligo di piangerla anche se è imbarazzante. Nelle nostre città non va tutto bene, però non si può prendere un problema e assolutizzarlo”. Facchinetti non ci sta: secondo lui, la questione viene ingigandita” “La mia generazione era peggio di questa. E quella precedente alla mia, lo era ancora di più”. Ma don Gaetano protesta: “Non si può prendere un problema e assolutizzarlo. Le parrocchie non sono più ‘da sagrestia’ ma sempre più ‘da strada’, questo è un dato di fatto. Ed è anche il segno del Sinodo che si è appena concluso”. [agg. di Rossella Pastore]

La polemica di Giampiero Mughini

Domenica In inizia con le polemiche. Il servizio presenta Desirée come una principessa, ma Giampiero Mughini non ci sta. “Veniva da una famiglia difficile, era una ‘principessa’ che stava al centro del reame della droga. Non possiamo stupirci di queste realtà”. E continua: “Altro che principesse! Io uso il sonnifero per dormire; se me lo togliessero, non so come reagirei. Io che sono uno strutturato! Figuriamoci cosa succede con la droga”. Don Gaetano parla di “emergenza educativa”. Non c’è solo “quel” problema, la tossicodipendenza. Sono ragazzi senza futuro, capaci di tutto pur di procurarsi la dose giornaliera. Anche Facchinetti parla di educazione: “Aveva 16 anni, non è possibile accusare lei. E poi di cosa stiam parlando? Non tutti quelli che si drogano vengono poi violentati e uccisi. Roma è la Città eterna, all’estero la conoscono tutti così. Non è possibile che accadano queste cose”. [agg. di Rossella Pastore]

L’intervista a Carlotta Mantovan

Quali saranno gli ospiti e le anticipazioni di Domenica In? Scopriamo tutti i dettagli sul programma domenicale condotto da Mara Venier a partire dalle 14 in onda sulla rete ammiraglia di Casa Rai. Domani mattina poi, intorno alle 10.30, tutti quanti non vedranno l’ora di analizzare i dati auditel, per vedere se gli ascolti TV avranno premiato la “Zia” della TV oppure la nostra Carmelita Nazionale con la sua Domenica Live su Canale 5. Mettendo da parte le guerre degli ascolti, dedichiamoci alle novità sullo show pomeridiano che aprirà le porte a breve dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma. Per lo spazio dedicato alle interviste, ospite in studio Carlotta Mantovan che si racconterà alla conduttrice parlando del suo nuovo impegno nel varietà di Rai1 “Portobello”, al fianco di Antonella Clerici. La moglie del celebre conduttore televisivo avrà anche modo di parlare del suo ruolo di mamma e dell’ intenso rapporto che la lega a sua figlia Stella. La giornalista poi, ricorderà gli inizi della sua carriera.

Domenica In, anticipazioni e ospiti

Tra gli ospiti di oggi in diretta su Rai1 con Domenica In, ci sarà anche Nino D’ Angelo. Il celebre artista neomelodico interverrà in studio per presentare alcune canzoni del suo nuovo album e parlare dei suoi nuovi progetti artistici. Grande attesa da parte del pubblico anche per l’ arrivo di Alessandro Gassmann. L’attore è in onda proprio su Rai1 in queste settimane con la fiction di grande successo dal titolo “I bastardi di Pizzofalcone”, giunta alla sua seconda stagione. Gassmann presenterà in esclusiva diverse immagini del bellissimo documentario “Sono Gassmann”, interamente dedicato al padre Vittorio e curato dal giornalista Fabrizio Corallo. Anche Paolo Ruffini farà una nuova incursione in studio, e insieme a 4 ragazzi della sua compagnia teatrale “Up and Down”, daranno vita ad una ‘intervista’ molto spassosa che avrà come protagonista Mara Venier. Lino Banfi ospite in studio, sarà protagonista di una lunga intervista sulla sua carriera, sulla vita, sulla sua famiglia e sulla malattia che da qualche tempo ha colpito la sua amata moglie Lucia. Spazio poi per il gioco del “Tabellone” e in ultimo, per gli appassionati della fiction “I Medici”, ci sarà un collegamento con Raoul Bova.