Domenica Live/ Anticipazioni: Marco Carta, Iva Zanicchi ed Edoardo Bennato tra gli ospiti di Barbara d’Urso

Anche questo pomeriggio, puntuale alle 13.55, torna la nuova puntata di Domenica Live con Barbara d’Urso. Quali saranno gli ospiti e le anticipazioni della nostra Carmelita Nazionale? Scopriamo a seguire tutte le news delle ultime ore. Come sempre la ruspante conduttrice napoletana, farà in modo di tenere compagnia agli estimatori fino alle 18.45, sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset. Come andrà la difficile gara degli ascolti TV? Anche Mara Venier infatti, con la sua Domenica In trasmessa su Rai1, si porta a casa dati auditel di tutto rispetto, generando una “guerra” mediatica proprio niente male. Tra i primi protagonisti del salotto di Carmelita, ci sarà anche Cristiana Ciacci, la figlia di Little Tony che ricorderà il padre ma non solo. Reduce all’ultima eliminazione della Casa del Grande Fratello Vip, in studio ci sarà anche l’attrice Eleonora Giorgi che avrà modo di parlare del resto dei coinquilini ancora presenti in gioco e svelare qualche curiosità inedita.

Domenica Live, anticipazioni e ospiti

Barbara d’Urso durante le battute finali di Pomeriggio 5 andato in onda venerdì, ha fatto trapelare qualche indicazione in riferimento agli ospiti che vedremo oggi durante il nuovo appuntamento con la sua Domenica Live. Lanciando una breve clip riassuntiva, ha poi affermato: “Un promo un po’ misterioso. Dicendo delle cose ma altre non possiamo dirle”. Nonostante i tanti misteri, qualche ospite è comunque emerso grazie alle anticipazioni. Nel salotto di Carmelita giungeranno: Edoardo Bennato e Iva Zanicchi. La celebre cantante è l’attuale protagonista di Tu si que vales, nel ruolo di giudice popolare al posto di Mara Venier al timone di Domenica In. Poi ci sarà spazio per alcuni vip che dicono di avere dei contatti con l’aldilà. Tra le altre indiscrezioni, la conduttrice ha fatto sapere che ci saranno in studio: “accuse choc di una donna famosa”. Durante il salotto dedicato al Grande Fratello Vip, ospite anche Lisa Fusco, la prima eliminata di questa edizione. Grande attesa anche per Marco Carta che, dopo una precedente ospitata, tornerà anche questo pomeriggio.