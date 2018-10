Honey 3 – Il Coraggio Di Ballare/ Su Italia 1 film con Cassandra Elizabeth Ventura: le curiosità (28 ottobre)

CURIOSITA’ SULLA PRODUZIONE DEL FILM

Drammatico e musicale per il primo pomeriggio di questa ultima domenica di ottobre del 2018, che vede l’apertura del palinsesto pomeridiano grazie alla pellicola Honey 3 – Il coraggio di ballare. Una pellicola prodotta nel 2016 negli Stati Uniti d’America da Marc Platt e diretta invece da Bille Woodruff, il soggetto e la sceneggiatura invece, sono stati scritti da Catherine Cyran. Le case cinematografiche che hanno reso possibile la realizzazione del film sono state Capital Arts Entertainment , Universal 1440 Entertainment e Universal Pictures, il montaggio è stato realizzato da Eric Potter con gli effetti speciali di Flip Bester e le musiche della colonna sonora composte da Mark Kilian. Il regista Bille Woodruff lo ricordiamo per ‘Ragazze nel pallone – Lotta finale’, un film dedicato al mondo dei college e delle cheerleaders, ‘Honey’ ed ‘Honey 2’, quini tutta la trilogia fu diretta al regista e, con un pizzico di rammarico, ricordiamo che nel cast del primo episodio doveva essere protagonista un’artista musicale amatissima dal Woodruff regista di videoclip, la bella Aaliyah, una giovane regina dell R’n’B deceduta proprio poco prima di iniziare le riprese del film mentre si spostava da un set all’altro in elicottero. Il mezzo precipitò e per la bella singer finì un sogno bellissimo, una carriera che era davvero in grande ascesa. Billie Woodruff è quindi regista di clip per il sound system e tanti artisti sono stati diretti dal regista, come Backstreet Boys, Outkast, Babyface & Des’ree, Gloria Estefan, Celine Dion & R. Kelly, Britney Spears, Lucy Pearl feat. Snoop Dogg, si può dire il meglio del pop, del rap e dell’R’n’B americano. Ovviamente la pellicola non ha mai partecipato a circuiti relativi ad Award importanti anche se nel suo ambito, il cinema adolescenziale, quale timido riconoscimento per questo terzo episodio della trilogia ‘Honey’ è comunque arrivato. Il film è ideale per una trasmissione pomeridiana su piccolo schermo, una storia semplice ma ricca di contenuti, soprattutto nello slogan che tutto si può se la volontà è più forte del destino stesso, delle contingenze della vita, un bel segnale per le nuove generazioni spesso arrendiste di fronte alle prime difficoltà.

NEL CAST CASSANDRA ELIZABETH VENTURA

Il film Honey 3 – Il coraggio di ballare va in onda su Italia 1 oggi, domenica 28 ottobre 2018 alle ore 14,00. Alla regia troviamo Bille Woodruff, un regista noto nell’ambito delle videoclip, soprattutto di ambiti hip-hop, ma che anche nel cinema ha piazzato alcuni buoni titoli, soprattutto per ambiti televisivi o circuiti ‘home video’. In ‘Honey 3 – Il coraggio di ballare’, protagonista della pellicola è la giovane attrice Cassandra Elizabeth Ventura, nome d’arte Cassie, modella e cantante che già a quattordici anni lavorava con importanti agenzie della moda. La troviamo anche nel mondo del cinema, soprattutto per questa pellicola o per, tematica assai simile, ‘Step Up 2 – La strada per il successo’, sfruttando le sue doti di ragazza adolescente, cantante, ballerina, un bel mix in un genere che richiede ecletticità. Ma ecco adesso nel dettaglio la trama del film.

HONEY 3 – IL CORAGGIO DI BALLARE, LA TRAMA DEL FILM

Melea Martin frequenta l’ultimo anno di scuola e la sua volontà è quella di preparare una tesi che si concretizzerebbe sia con la scrittura del testo ma anche con la rappresentazione in scena del famoso spettacolo ‘Giuietta e Romeo’ rivisto in chiave hip-hop. Il progetto è ambizioso, soprattutto all’interno di una scuola sudafricana ma la ragazza è tenace e in mezzo a mille insidie e difficoltà la sua volontà non viene arrestata dalla sua voglia di esprimersi attraverso la scrittura, la musica, il ballo. Tutto procede come dovrebbe, il suo fidanzato, Erik Wildwood, la aiuta e le sta accanto in questa ambiziosa idea ma il destino in questo mette il suo beffardo zampino. Melea non ha la quantità necessaria di denaro per pagare la retta scolastica, motivo per il quale dovrà abbandonare la scuola, la tesi e lo spettacolo. Ma la tenacia della ragazza non conosce stop ed assieme ad alcuni amici decide di prendere in affitto un teatro in piena decadenza ed allestire ugualmente il suo spettacolo perché, come si vuol dire in questi ambiti, in ogni caso e contro il destino anche più crudele ‘the show must go on’!