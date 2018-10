INSTINCT/ Anticipazioni del 28 ottobre 2018: Lizzie ha una relazione con Julian?

INSTINCT, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella seconda serata di Rai 2 di oggi, domenica 28 ottobre 2018, andrà in onda un nuovo episodio di Instinct, in prima Tv assoluta. Sarà il 12°°, dal titolo “Ultimo spettacolo“. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Lizzie (Bojana Novakovic) ha appena scoperto da Jasmine (Sharon Leal) che verrà promossa come detective di secondo grado per i casi risolti con Dylan (Alan Cumming). I due vengono convocati però sulla scena di un crimine: uno sconosciuto ha fatto esplodere una bomba e si pensa ad un attentatore seriale. Nell’appartamento del kamikaze viene ritrovato un elenco che fa pensare ad altre esplosioni. Una donna però riesce a farsi saltare in aria prima di essere localizzata al parco cittadino. Più tardi, Julian (Naveen Andrews) cerca di convincere l’amico a non rilasciare un’intervista ad un importante giornale, perché finire in prima pagina potrebbe essere rischioso per entrambi. A casa, anceh Andy (Daniel Ings) sconsiglia al marito di proseguire con il progetto, ma solo per evitare che la loro relazione finisca sotto ai riflettori. Intanto, Julian incontra Lizzie ad una tavola calda e le chiede di fermare Dylan prima che qualche nemico del passato lo colpisca. Sente infatti che potrebbe essere in pericolo, ma la detective non intende agire alle spalle del partner. Indagando sui kamikaze, Lizzie e Dylan si trovano in difficoltà per l’assenza di prove. In uno dei due appartamenti trovano però un simbolo romano lasciato dal terzo killer e grazie a cui risalgono al possibile luogo in cui scoppierà la prossima bomba. Al parco viene fermato però un senzatetto che indossa un cartello con scritto “boom”. Poco dopo viene fatto esplodere un altro esplosivo piazzato al di sotto di una moto. Grazie a questo particolare, Dylan intuisce che in realtà il killer è uno solo e che le altre vittime non erano dei terroristi consapevoli. Conclude inoltre che il loro uomo potrebbe essere un certo Beams (Sean Dugan), un formatore conosciuto in adolescenza e che lo abbia preso di mira. Il sospettato però è morto undici anni prima, ma Lizzie crede che potrebbe essere uno degli altri studenti. Anche se lo scrittore non vuole chiedere aiuto a Julian, Lizzie decide di contattarlo al suo posto perché teme il peggio. Più tardi, Andy raggiunge il marito per una visita a sorpresa e gli rivela che la sfuriata precedente è dovuta al fatto che non ha ancora riferito ai genitori di non essere più avvocato. Le sue parole aiutano però l’ex profiler a capire il nome dell’attentatore. John Raymond (Michael Kostroff) potrebbe infatti aver subito delle conseguenze dovute ad un esperimento affrontato in comune diversi anni prima. Tutti i dettagli usati nelle esplosioni riguardano infatti lo scrittore.

ANTICIPAZIONI DEL 28 OTTOBRE 2018

EPISODIO 12, “ULTIMO SPETTACOLO” – Dopo aver retto a lungo, Lizzie decide di svelare a Dylan che da tempo ormai collabora con Julian. I tre raggiungono quindi la scena di un crimine: una ragazza è stata ritrovata morta in un cinema da uno dello staff. In base ai primi dettagli sembra che la vittima sia morta a causa di un trauma cranico, anche se l’assenza di sangue desta dei sospetti. Un video rivela che Charlotte è stata uccisa da uno sconosciuto che le ha trapanato la testa. Uno dei suoi compagni di recitazione svela che il sospettato potrebbe essere Henry, assente da un paio di giorni. Si scopre però che il delitto di Charlotte riguarda una scena di un film, anche se Henry ha cambiato l’arma con una sega circolare pochi giorni prima delle riprese. Nel frattempo, la figlia dodicenne di amici di Dylan viene sospesa per cyberbullismo e Lizzie decide di parlarle. Mentre Dylan cerca di risolvere il caso, qualcosa accade nell’ombra: Lizzie e Julian si incontrano a fine indagini al parco e si baciano.