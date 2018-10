L’ISOLA DI PIETRO 2/ Anticipazioni terza puntata 4 novembre: Elena sta male? Pietro in ansia

La terza puntata de L’Isola di Pietro 2 vi aspetta domenica 4 novembre. Al centro del nuovo appuntamento ci sarà la storia di Vanessa, sparita nel nulla. Pietro non si rassegnerà e continuerà ad indagare su di lei per scoprire cosa sia successo. Ad avere un ruolo nella sparizione della donna potrebbe essere il padre di Fabrizio. Pietro, infatti, raccoglierà una serie di indizi che metteranno in dubbio la posizione dell’uomo. Il dottore, inoltre, sarà alle prese anche con un problema personale. Elena, infatti, comincerà ad accusare dei fortissimi dolori. Cosa starà succedendo alla figlia di Pietro? La preoccupazione sarà davvero grande per Elena e suo padre e tutto ciò arriverà nel momento più felice ovvero quello in cui Caterina scoprirà che potrà riacquistare la vista grazie ad un bravo oculista. Cosa accadrà, invece, ad Elena? Alessandro starà vicino alla donna? Lo scopriremo nella prossima puntata (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

LA NUOVA IDENTITA’ DI CATERINA

Caterina indagherà sulla sua nuova identità venuta a galla nella nuova puntata de L’Isola di Pietro 2. Questa ha deciso di vederci più chiaro e di voler vivere con i suoi genitori biologici. Per lei si apre il nuovo capitolo di una vita che non è più quella vista fno a questo momento. La ragazza aveva avuto un incidente molto grave che le aveva causato la perdita della memoria. Col tempo però riuscirà a mettere insieme alcuni ricordi per ricostruire il puzzle della sua vita. Sicuramente il suo personaggio ha creato grande curiosità sul pubblico, pronto a trovarsi di fronte a una situazione difficile da capire a causa dei problemi proprio causati dall’incidente. Non sarà solo lei però la protagonista della serie televisiva. Elena invece non riesce a darsi pace per la morte di Giulia e continuerà a indagare anche se si sentirà tradita da Alessandro dopo aver chiesto proprio a lui una mano per cercare di capire qualcosa di più sul caso. (agg. di Matteo Fantozzi)

FABRIZIO CHIEDE AIUTO A PIETRO

Nella prossima puntata de L’Isola di Pietro 2 vedremo ancora in difficoltà Fabrizio. Questi chiederà aiuto a Pietro per cercare di risolvere i suoi problemi. L’uomo sta vivendo un momento di crisi all’interno della sua famiglia, sembra che abbia anche qualcosa da nascondere. Immediatamente viene da pensare che possa sapere qualcosa su Vanessa scomparsa nella puntata di stasera senza lasciare traccia di sé. Diego invece farà soffrire Caterina, pronto ad allontanarsi da lei per cercare di scoprire qualcosa di concreto sulla sua famiglia. Arriverà poi come un macigno la notizia della morte di Vanessa, con Samir che verrà sospettato per il rinvenimento della sciarpa della vittima nel suo rifiugio. Ma davvero l’immigrato nigeriano è stato il colpevole di questo enorme atto di violenza? Le anticipazioni terminano qui, per scoprire qualcosa di più dovremo aspettare ancora una settimana. (agg. di Matteo Fantozzi)

DIEGO È SCONVOLTO

La puntata di stasera de L’Isola di Pietro 2 è stata sconvolta dalla scoperta di Diego. Questi è venuto a conoscenza di ciò di inquietante che si nasconde dietro alla sua nascita. La notizia lo porta ad avere un duro scontro con Pietro (Gianni Morandi) stesso. Ignazio Silas invece ha ricevuto una lettera di riscatto nella quale è spiegato cosa è successo a sua figlia Vanessa, improvvisamente sparita dopo una festa in spiaggia. Sicuramente la puntata di stasera ci ha regalato parecchie sorprese come per esempio il feroce litigio tra Caterina e Fabrizio che non ci si sarebbe mai aspettati di vederli andare a contrasto così all’improvviso. La puntata si avvia verso la fine e la sensazione è che ci possano essere altri colpi di scena, lasciandoci in apprensione fino alla prossima settimana quando L’Isola di Pietro 2 tornerà in onda per un nuovo appuntamento. (agg. di Matteo Fantozzi)

COSA È SUCCESSO A VANESSA?

Che fine ha fatto Vanessa? L’Isola di Pietro 2 ci porta a questa domanda dopo che la ragazza è scomparsa durante una festa in spiaggia. Elena arriva al punto che chiede ad Alessandro di aiutarla nelle ricerce. Non riesce però più a fidarsi di lui come un tempo e la situazione si infittisce, aprendo altre polemiche. Eppure sembrava essere tornata la tranquillità dopo che l’uomo colpevole dell’omicidio di Giulia era stato portato alla polizia. La sensazione è che in questa serie ci debba essere sempre un motivo per creare preoccupazione e agitazione in modo da tenere alto il ritmo. Il personaggio principale interpretato da Gianni Morandi è l’anima centrale e motore di ogni evento. In questa puntata dovrà prendersi cura di Tobia un bambino che ha avuto problemi dopo che è stato ritrovato in overdose di eroina. (agg. di Matteo Fantozzi)

TOBIA AL CENTRO DELLA PUNTATA

Tobia è al centro della puntata di stasera de L’Isola di Pietro 2. Il ragazzino è in coma farmacologico dopo essere stato in overdose di eroina. Pietro ha deciso di prendersi cura di lui, ma la situazione è davvero molto complicata. Il bimbo ha subito le difficoltà di un padre tossicodipendente e in grande difficoltà sotto diversi punti di vista. Chissà che la guida serena del personaggio interpretato da Gianni Morandi possa indicargli la via giusta per raggiungere quella che può considerarsi una vita normale. Intanto si indaga sull’omicidio di Giulia che ha lasciato tutti senza parole. Sicuramente si è trattato di un evento improvviso che ha lasciato in molti senza parole. Quando tutto sembrerà trovare una risoluzione sarà allora il momento di indagare sulla scomparsa di Vanessa Silas che dopo una festa in spiaggia ha fatto perdere le tracce di lei. Che fine ha fatto la ragazza? Chi c’è dietro la sua scomparsa? (agg. di Matteo Fantozzi)

ALESSANDRO HA TRADITO ELENA?

È stato trasmesso da Mediaset il video promo che anticipa il contenuto della seconda puntata de L’Isola di Pietro. Nel breve filmato, in onda nelle ultime ore su Canale 5, Elena svela a suo padre i suoi dubbi su Alessandro, immortalato in una serie di scatti inequivocabili, mentre bacia con passione la sua amante, Giulia, il personaggio interpretato da Elisabetta Canalis e ritrovato cadavere nella prima puntata. Pietro non riesce a credere ai suoi occhi, conferma l’impossibilità di ciò che mostrano le immagini, ma non può fare altro che incassare il colpo e abituarsi all’idea che Alessandro, l’uomo che Elena ha sempre amato, in realtà aveva una storia con un’altra donna. Contemporaneamente, la vita del noto pediatra di Carloforte si scontrerà con quella dei ragazzi dell’isola, in particolare con quella del giovanissimo Tobia, in coma farmacologico dopo l’overdose di eroina. Se vi siete persi il promo, potete visualizzarlo su Mediaset Play a questo link. (Agg. di Fabiola Iuliano)

ISABELLA, IL DOLOROSO PASSATO E IL MISTERO DI MATTEO

Come già anticipato, Lorella Cuccarini entrerà a far parte del cast de L’Isola di Pietro a partire dalla puntata di questa sera. L’amata showgirl e attrice si calerà nei panni di Isabella, una donna molto forte, con un passato assai difficile alle spalle, causato da un matrimonio che l’ha resa infelice. Suo marito Saverio, così come confermano le anticipazioni, l’ha sempre tradita anche se lei, per molto tempo, è riuscita a restare al suo fianco sopportando in silenzio il suo dolore. Oggi. lontana da quel periodo, mette al centro del suo mondo il bene di suo figlio, un adolescente di cui si occupa con cura, alla ricerca di ciò che lo tormenta. Il ragazzo è infatti afflitto da qualcosa che non gli permette di vivere una vita serena, ma per qualche strana ragione si rifiuta di parlare dei suoi problemi con sua madre. Riuscirà Pietro a individuare anche questa volta il modo giusto per lenire le sue ferite? (Agg. di Fabiola Iuliano)

ELENA È IN CRISI CON ALESSANDRO

Nel primo episodio de L’Isola di Pietro 2, Pietro si prende cura di Tobia (Alessio Di Domenicantonio), in coma farmacologico dopo aver ingerito una dose di droga. Il colpevole, seppur indirettamente, è il padre Sergio (Antonio Grosso), che l’ha lasciata incustodita. Elena è in crisi con Alessandro, dopo aver visto le foto del tradimento con Giulia. Quando l’assassino viene catturato, Vanessa (Beatrice Vendramin) scompare misteriosamente. Il secondo episodio vede Alessandro protagonista delle ricerche. Elena, però, non si fida del tutto. Ignazio (Stefano Dionisi) entra in contatto coi rapitori. Caterina (Alma Noce) litiga con Fabrizio (Daniele Rampello), e Diego (Erasmo Genzini) scopre la verità sulla sua nascita. L’Isola di Pietro 2 va in onda su Canale 5 a partire dalle 21.20. Da domani sarà disponibile nella sezione On demand dell’app Mediaset Play. [agg. di Rossella Pastore]

IL DEBUTTO DI ISABELLA

A L’Isola di Pietro 2 sbarca Isabella, il personaggio interpretato da Lorella Cuccarini. Isabella è una delle due new entry della nuova stagione, insieme a Giulia (Elisabetta Canalis), passata a miglior vita nella scorsa puntata. Lorella entra ufficialmente in scena: come anticipa a Panorama, potrebbe essere solo l’inizio di una lunga carriera nella fiction. E non solo quella di Canale 5: Lorella non esclude affatto il ritorno in Rai. Ne L’Isola di Pietro, Lorella è la mamma di Matteo. La donna vuole a tutti i costi prendersi cura del figlio, ma c’è evidentemente qualcosa che lo tormenta. Isabella non ha idea di cosa sia. Ma Pietro (Gianni Morandi) potrebbe darle una mano a scoprirlo. Nel secondo appuntamento in onda stasera, il pediatra si prende cura di Tobia (Alessio Di Domenicantonio), in coma farmacologico dopo un’overdose di eroina. Diego (Erasmo Genzini) è l’unico a capire Caterina (Alma Noce), vittima di un’incidente che le ha fatto perdere la vista. Nel frattempo, i rapporti tra Elena (Chiara Baschetti) e Alessandro (Michele Rosiello) degenerano. [agg. di Rossella Pastore]

IL SUCCESSO DELLA PRIMA STAGIONE

Dopo il grande successo della prima puntata che ha incollato davanti ai teleschermi 3.328.000 spettatori pari al 15.27% di share, oggi, domenica 28 ottobre, in prima serata su canale 5, va in onda la seconda puntata de L’isola di Pietro 2, la fiction interpretata da Gianni Morandi. La prima stagione ha portato a casa un grande successo al punto che Mediaset ha deciso di puntarci ancora e gli ascolti ottenuti con il primo appuntamento hanno confermato le aspettative dell’azienda. Accanto a Gianni Morandi, tornano anche i personaggi della prima stagione, ma ci sono anche nuovi personaggi, pronti a dare vita a nuovi intrighi e colpi di scena. Esattamente come nella prima stagione, inoltre, non mancherà la sfera sentimentale. Con Elena, in crisi con Michele, come si comporterà Pietro? Riuscirà ad aiutare la figlia? Andiamo a scoprire le anticipazioni della seconda puntata.

L’ISOLA DI PIETRO 2, ANTICIPAZIONI SECONDA PUNTATA

Tobia, dopo l’overdose di eroina, Pietro continua ad occuparsi della salute del bambino. Diego, invece, è l’unico a capire Caterina mentre il rapporto tra Elena e Alessandro sembra ormai compromesso. Dopo essersi ritrovati, infatti, la frattura tra i due appare ormai insanabile. Nel frattempo, la polizia individua il colpevole dell’omicidio di Giulia. I problemi, però, non sono ancora finiti. Vanessa Silas, infatti, scompare dopo una festa in spiaggia. Cosa sarà accaduto? La polizia comincia subito ad indagare per scoprire cosa sia accaduto a Vanessa Silas. Elena decide di coinvolgere nelle indagini anche Alessandro pur non fidandosi più di lui. Diego, nel frattempo, scopre la verità sulla sua nascita e si scontra con Pietro mentre Ignazio Silas riceve una lettera di riscatto: chi ha rapito Vanessa?

L’ARRIVO DI LORELLA CUCCARINI

Dopo il debutto di Elisabetta Canalis il cui personaggio è già uscito di scena, nella seconda puntata de L’isola di Pietro 2 arriva Lorella Cuccarini che interpreta Isabella, una donna forte che, però, ha avuto una vita difficile. Il marito Saverio l’ha sempre tradita, ma nonostante tutto, è sempre rimasta al suo fianco. Isabella è anche mamma. Il figlio, però, ha qualcosa che lo tormenta. Ad aiutarla sarà Pietro con cui nascerà un rapporto molto profondo. “Interpreto Isabella, mamma dell’indisciplinato Matteo, una donna che affronta molte vicissitudini. Si farà sentire parecchio nella serie” – ha dichiarato Lorella Cuccarini a Vero – “In quanto madre e moglie mi assomiglia, quindi non ho fatto fatica a mettere in scena queste caratteristiche. E’ diversa da me perchè ha vissuto una vita faticosa, da sola. Ha solo un figlio che è tutta la sua vita”.

IL CAST

Cast ricchissimo per la seconda stagione de L’Isola di Pietro. Oltre a Gianni Morandi che torna a vestire i panni del dottor Pietro Sereni, c’è anche Chiara Baschetti che interpreta la figlia chiara. Michele Rosiello è Alessandro mentre Alma Noce veste i panni di Caterina. Elisabetta Canalis ha il ruolo di Giulia Canale mentre Lorella Cuccarini è isabella. Ignazio Silas è interpretato da Stefano Dionisi ed Erasmo Genzini Diego Marra mentre Beatrice Vendramin è Vanessa Silas. Ettore Bassi è Paolo Deidda e, infine Matteo è interpretato da Federico Russo.